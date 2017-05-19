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Keiretsu Forum'dan Taglette’ye yatırım

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağına sahip olan Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, özellikle tekstil, konfeksiyon ve aksesuar üreten firmaların operasyon ve pazarlama stratejileri için önemli veriler sunan Taglette’ye 1.4 milyon TL’lik yatırım yaptı.

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:10:34 Güncelleme: 15:12:21

Taglette’nin yatırım sonrası şirket değerlemesi ise 7.2 milyon TL olarak açıklandı.

Maliyetleri düşürerek, dışa bağımlılığı minimuma indirmeyi hedefleyen Taglette, geliştirdiği Radyo Frekans ile Tanımlama (RFID) tabanlı sistemlerle ürün takip, kontrol ve analiz süreçlerinin bulut tabanlı yönetilmesini ve görünmez elektronik mürekkep teknolojisi ile ürün güvenliğinin kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.

Taglette Kurucusu Mehmet İmrak, “Radyo Frekans ile Tanımlama (RFID) tabanlı sistemlerle ürün takip, kontrol ve analiz süreçlerinin bulut tabanlı yönetilmesini ve görünmez elektronik mürekkep teknolojisi ile ürün güvenliğinin kontrolünü sağlayan bir girişimiz. Taglette olarak başından beri stratejimiz, bireysel yatırımcıları ikna etme süreçlerine girmek yerine tüm odağımızı yaptığımız işe vererek ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek pazarda yer almak üzerine oldu. Bu süreç içinde Keiretsu Forum Türkiye’yle tanıştıktan sonra hem yatırımcılarla buluşma şansını elde ettik hem de Keiretsu Forum Türkiye’nin bütün süreçleri yönetmesi sayesinde işimize daha çok odaklandık” diye konuştu.

Taglette tarafından geliştirilen sistemde, ürün güvenliği, personel takibi, stok sayımı ve verim kontrolü aynı anda tek altyapıda yönetilebiliyor. 

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