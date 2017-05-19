Anneler Günü
İŞ-YAŞAM

'Anneler Günü' haftasında kartlı alışverişlerde işlem rekoru

Anneler Günü haftasında, kartlı alışveriş ve işlemlerde tüm zamanların rekoru kırılırken, en fazla işlem 13 Mayıs Cumartesi günü yapıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:42:13 Güncelleme: 15:48:53 AA

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, "Anneler Günü" haftasında işlem rekoru kırılırken en fazla işlem bir önceki gün olan 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti.

Cumartesi günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 17:57 oldu.

Anneler Günü'nü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine denk gelen 2-8 Mayıs haftasına göre yüzde 26 artışla kuyumcu ve konaklama harcamaları en fazla artış gösteren sektörler oldu.

Bu dönemde, yüzde 23 artışla havayolları, yüzde 22 artışla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik ve çiçekçileri de içeren hizmet sektörü en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldı.

BKM verilerine göre, Nisan ayı sonunda Türkiye’de 59.7 milyon adet kredi kartı, 121.7 milyon adet banka kartı bulunuyor.

Kredi kartı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 ve ayndı dönemde banka kartı sayısı da yüzde 7.0 arttı. Toplam kart sayısı da aynı dönemde yüzde 5.0 artışla 181 milyon adedi geçti.

Banka ve kredi kartları ile Nisan ayında toplam 53.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 47.6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 5.5 milyar lirasında da banka kartları kullanıldı.

Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 9.0 oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Savaş gemisine yabancı turist ilgisi
İŞ-YAŞAM

Yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
"Enerjide tasarrufla bir çeyrek altın cepte"
İŞ-YAŞAM

Bunları yaparak bir çeyrek altın kazanabilirsiniz
Türk inşaat sektörü Ruanda'da göz dolduruyor
İŞ-YAŞAM

Çinlilerin yarım bıraktığını Türkler tamamladı
Metro istasyonlarındaki banka ATM'leri tekrar yerleştirildi
İŞ-YAŞAM

Banka ATM'leri tekrar yerleştirildi
Otomotiv devleri, 553 milyon dolar ödeyecek
İŞ-YAŞAM

En büyük fatura Toyota'ya çıktı
Çalışanlar otomatik "BES"i sevdi
İŞ-YAŞAM

"6.8 milyon katılımcıya ulaşıldı"
Bezelye üreticileri bu yılki piyasa fiyatları memnun kalmadı
İŞ-YAŞAM

"KİLOSU 1 TL, ANCA MASRAFIMIZI KURTARIYOR"
'Anneler Günü' haftasında kartlı alışverişlerde işlem rekoru
İŞ-YAŞAM

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK
Kiraz ihracatında hedef 200 milyon doları aşmak
İŞ-YAŞAM

KİRAZ İHRACATINDA "REKOR" BEKLENTİ
Havadaki büyük buluşmaya Cumhurbaşkanlığı himayesi
İŞ-YAŞAM

GERİ SAYIM BAŞLADI
Bakan Özlü: Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir
İŞ-YAŞAM

"BU KANUNUN AMACI, ÜRETİMİN DESTEKLENMESİDİR"
İtalya bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtıyor
İŞ-YAŞAM

İTALYA HÜKÜMETİ BEDAVA KALE DAĞITIYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme