'Anneler Günü' haftasında kartlı alışverişlerde işlem rekoru

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, "Anneler Günü" haftasında işlem rekoru kırılırken en fazla işlem bir önceki gün olan 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti.

Cumartesi günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 17:57 oldu.

Anneler Günü'nü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine denk gelen 2-8 Mayıs haftasına göre yüzde 26 artışla kuyumcu ve konaklama harcamaları en fazla artış gösteren sektörler oldu.

Bu dönemde, yüzde 23 artışla havayolları, yüzde 22 artışla sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik ve çiçekçileri de içeren hizmet sektörü en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldı.

BKM verilerine göre, Nisan ayı sonunda Türkiye’de 59.7 milyon adet kredi kartı, 121.7 milyon adet banka kartı bulunuyor.

Kredi kartı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 ve ayndı dönemde banka kartı sayısı da yüzde 7.0 arttı. Toplam kart sayısı da aynı dönemde yüzde 5.0 artışla 181 milyon adedi geçti.

Banka ve kredi kartları ile Nisan ayında toplam 53.1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 47.6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 5.5 milyar lirasında da banka kartları kullanıldı.

Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 9.0 oldu.