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ASÜD'den "sokak sütü" uyarısı

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, çiğ süt satışı konusunda yapılan düzenlemeyle bu ürünün satışının belli kriterlere bağlandığını belirterek, "Tüketiciler sağlık için risk taşıyan sokak sütünden uzak durmalı." ifadesini kullandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:59:28 Güncelleme: 17:22:07 AA

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, beslenme öğeleri açısından zengin bir içeriğe sahip olan süt ve süt ürünlerinin, sağlıklı yaşamak için vazgeçilmez gıdaların başında geldiğini kaydetti.

Süt ve süt ürünlerinde güvenli tüketim açısından ambalajın önemli olduğuna dikkati çeken Çallı, "Çiğ süt satışı konusundaki düzenleme, çiğ sütün satışını kriterlere bağladı. Tüketiciler sağlık için risk taşıyan sokak sütünden uzak durmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de içme sütü başta olmak üzere, süt ve süt ürünleri tüketiminin gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını belirten Çallı, Avrupa Birliği ülkeleri, Avustralya, ABD ve Kanada'da kişi başına yıllık içme sütü tüketiminin 100 kilogram ve üzerinde gerçekleştiğini, Türkiye'de ise bu miktarın 25 kilogram düzeyinde olduğunu bildirdi.

Kemik sağlığı açısından tüketimi önerilen süt ve süt ürünlerinin, çocukluk döneminden başlayarak her yaşta tüketilmesi gerektiğine işaret eden Çallı, bu yıl 6'ıncı kez uygulanan Okul Sütü Programının bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

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