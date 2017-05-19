Ford'dan ABD'ye 350 milyon dolarlık yatırım

ABD'li otomotiv firması Ford, ülkenin Michigan eyaletinde 350 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

AA'nın haberine göre, Ford'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Michigan'ın Detroit şehrindeki Livonia fabrikasına yapılacağı kaydedilirken, yatırım sayesinde bölgede 800 kişilik yeni istihdam oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Amerika Kıtası Başkanı Joseph Hinrichs, ABD pazarına yatırım yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Amerikan imalat sektörüne, tesislerine ve insanlarına bağlılığımız devam ediyor." yorumunda bulundu.

Ford, geçen sene Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını duyurmuştu.





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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim döneminde de, seçildikten sonra da yaptığı açıklamalarda otomotiv sektörüne, yatırımlarını ABD'ye yapmaları gerektiğini sert mesajlarla ifade etmişti. Trump'ın açıklamaları üzerine çok sayıda otomotiv devi Meksika ve diğer ülkelere ilişkin yatırım planlarından geri adım atmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemdeki sözleriyle ABD'den ayrılan istihdamı geri getirmeye başladığını vurgulayarak, "Otomotiv firmaları ve diğerleri, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, üretimi tekrar burada yapmak zorundalar." ifadesini kullanmıştı.