akaryakıt, benzin, EPDK
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EPDK 8 akaryakıt şirketine 1,9 milyon lira ceza verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 8 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 868 bin 896 lira ceza verildi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:42:56 Güncelleme: 09:48:38 AA

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcı dışı LPG ikmali yapılması, tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurulması, LPG sorumlu müdür belgesinin ibraz edilmemesi, ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal ve tağşiş edilmesi, LPG yetkili personel belgesi olmayan kişi çalıştırılması ve otogaz istasyonunda LPG tüp dolumunun yapılması gibi sebeplerle 8 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 868 bin 896 lira ceza verildi.

EPDK ayrıca, menşei belli olmayan akaryakıt bulundurma, şahsi ihtiyaç fazlası LPG tüpü bulundurma, ilan edilen LPG fiyatının pompa fiyatının altında olması gibi gerekçelerle de 10 şirketin yazılı savunması istedi.

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