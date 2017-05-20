yolcu ve yük taşımacılığı, kamyon
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Yolcu ve yük taşımacılığında belgeler sadeleşecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yolcu ve yük taşımacılığında hizmet vermek için alınması gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi sayısında sadeleştirme yapacak. TIR, kamyon ve otobüs taşımacılarının yurtiçi ve yurtdışı faaliyet kollarına göre alacağı 53 çeşit yetki belgesi sayısı 13'e inecek

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:58:16 Güncelleme: 10:04:46

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yeni düzenleme için sektörle görüşmelere başladıklarını belirtti. Arslan, belge ücretleriyle ilgili bir düzenleme olmayacağını söyledi.

"FİYATLAR DA DÜZENLENSİN"

Türkiye Nakliyeciler Derneği Genel Sekreteri Hakkı Başman ise 53 belge için denetleme yapılamadığını ileri sürdü. Sivil toplum kuruluşları olarak taslak hazırlama kararı aldıklarını kaydeden Başman, "Belge fiyatları da düzenlenmek zorunda" dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin de uluslararası, yurtiçi ve şehir içi taşımacılık terminal ve acenteleri için gereken D1, D2, D3 yetki belgeleri yerine tek bir D belgesi olması gerektiğini savundu.

"HERKES KAMYONCULUĞA SOYUNDU, ARAÇLAR ÇÜRÜDÜ"

Düzenleme ile sektörün denetim altına alınmasını sağlayıp atıl kapasite oluşmasını önleyeceklerini kaydeden Bakan Arslan, sistemi rahatlatacaklarını vurguladı. Arslan “Adam, ‘Ben de kamyon alıp çalışayım’ diyor. İyi güzel de 3 kamyonun çalışacağı hatta 20 kamyon koyarsanız 15’i atıl yatacak. Geçmişte bu oldu. Herkes kamyonculuğa soyundu, yeteri kadar yük oluşmadı. Herkes kamyonunu kapıda çürüttü” dedi.

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