IPARD desteği alan bir çiftçi fabrika müdürü oldu

İHA'nın haberine göre, köyünde çiftçilik yapan Cengizhan Yorulmaz, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin(AB) iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen ve toplumun kırsal kesimlerinde sürdürülebilir, akıllı ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesini amaçlayan IPARD projesi sayesinde Ankara Birlik Süt Fabrikası'nın genel müdürü oldu.

Şimdilerde 100 kişiye iş imkanı sağlayan fabrika, köylülere kendi ürünlerini pazarlama ve tüketiciye doğrudan ulaştırma imkanı da sunuyor.

"KÖYLERİ BİR ARAYA GETİRDİK, BİRLEŞTİK, BİR FABRİKA KURDUK"

Köylüleri bir araya getirip, kendi ürünlerini tüketici buluşturma noktasında hayata geçirecekleri proje kapsamında IPARD'tan gelen hibe desteğini değerlendiren Cengizhan Yorulmaz, "Nadir rastlanan bir olaydı. Köyümden çıktım, köyleri bir araya getirdik, birleştik, bir fabrika kurduk orada da genel müdürüm" dedi.

"IPARD'I HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde köylülerin kendi ürünlerini kendilerinin pazarladıklarına işaret eden ve projenin çıkış noktasının kendi ürünlerini kendilerinin pazarlaması olduğuna dikkat çeken Yorulmaz, bu şekilde köylülerin gelirlerinin daha fazla, kar oranların ise daha yüksek olduğunu ifade etti.

Söz konusu projeye başlarken "IPARD'ı hiç düşünmemiştik" diyen Yorulamaz, "Projeye başladığımız dönemde IPARDbizi buldu ve dedi ki, 'madem böyle güzel bir proje yapıyorsunuz sosyal bir proje, köylülerde ortak biz buraya yüzde 50 hibe verelim. Biz de sevindik, projemizi hibe desteği ile desteklediler" diye konuştu.

"TÜRK MAKAMLARIYLA VAR OLAN YAKIN İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIĞIMIZDAN DA ÇOK MEMNUNUZ"



Bahsi geçen projeyi değerlendiren ve AB Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Türkiye'deki yerel makamlarla çok iyi bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye'de kırsal alanlarda yaşayan nüfusun sürdürülebilir, kapsayıcı ve akıllı yöntemlerle desteklenmesine katkıda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Türkiye'de kırsal kesimlerin sürdürülebilir, akıllı ve kapsayıcı şekilde gelişmesinin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Gabriel Munuera Vinals, şunları söyledi:

"Bugünlerde kırsal kesimlerin karşı karşıya kaldığı bir takım ciddi zorluklar bulunmaktadır. Küçük ölçekli girişimcileri hedeflediğinden ve ülke çapında kırsal kesimin geçimini yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle desteklediğinden bu programın kesinlikle, hem AB'de hem de Türkiye'de görmeyi arzuladığımız akıllı büyümeyi sağladığını ifade edebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, Türk makamlarıyla var olan yakın işbirliği ve ortaklığımızdan çok memnunuz. İşte bu nedenle bu program bizim için, ortaklığımız ve işbirliğimiz çerçevesinde bir başarı öyküsüdür."

IPARD

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı yani IPARD, toplumun kırsal kesimlerinde sürdürülebilir, akıllı ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesini amaçlayan bir proje. IPARD, günümüzde kırsal kesimde yaşanan bir dizi sorunları çözme ve köylüye ekonomik destekte bulunarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde 42 ilde uygulanmakta olan program küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerine kırsal kalkınma açısından önemli bir kaynak oluştururken, programın ayrıca oldukça yüklü bir mali kaynağı da bulunuyor. 2007 ila 2020 döneminde, iki aşamalı olarak uygulanacak programın mali kaynağı 1 buçuk milyar Avro. 800 milyon Avroluk ikinci aşama, yani IPARD II de yakın zamanda uygulanmaya başlanacak.