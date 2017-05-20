Atatürk Havalimanı, charter yasağı
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Charter yasağı kaldırıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (AHL) yoğunluğu azaltmak için 2014 yılından itibaren merkezi AHL olmayan şirketlerin tarifesiz (charter) seferlere getirilen yasak ve kısıtlama kaldırıldı. Kapasite kriterleri içinde bu seferlere izin verilmeye başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda merkezi AHL olmayan şirketler de tarifesiz hac ve umre uçuşu yapabilecek. Turizm sektöründeki daralma sonrası uçak trafiğinin düşmesi göz önünde bulundurularak alınan kararın uçak ve yolcu trafiğini arttırması bekleniyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:29:06 Güncelleme: 10:39:56

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, turizm sektöründeki daralma uçak yolcu sayısı ile uçuş trafiğinin düşmesine yol açarken bu düşmenin en çok hissedildiği yerlerin başında ise Türkiye'nin en önemli sınır kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı geliyor.

Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre bu yıl aynı dönemde yüzde 8 kayıpla 138 bin 351 uçak trafiği yaşandı. Yolcu sayısı ise 2016 Ocak-Nisan dönemine göre bu yıl aynı dönemde yüzde 4 düşüşle 18 milyon 158 bine indi. Bu düşüşü engellemek adına Türkiye'deki havacılık otoritesi yeni aldığı kararları da devreye aldı.



MÜNFERİT TARİFESİZ SEFERLERE YASAK VE KISITLAMA KALKTI

Atatürk Havalimanı'nın trafik yoğunluğu ve buna bağlı kapasite yetersizliği nedeniyle 2014 yaz tarife dönemi itibarıyla, tarifesiz seferlere slot (uçuş izni) talep ve tahsis edilmemesi talimatlandırmasında değişikliğe gidildi.

Buna göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yerli ve yabancı havayollarına, temsil gözetim ve yönetim kuruluşlarına 18 Mayıs tarihinde gönderdiği duyuruda, merkezi AHL olmayan kuruluşlar için münferit tarifesiz seferlere uygulanan yasak ve kısıtlamanın kaldırıldığını belirtti.

SEKTÖR BAŞLAMASINI TALEP ETTİ

SHGM, "Havalimanı kapasitesindeki ve alt yapısındaki olumlu gelişmelerin yanı sıra, Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hatlardaki trafik ve yolcu sayılarındaki azalma ile ilgili, paydaşların talepleri de göz önüne alındığında, yeni bir düzenlemenin yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını" belirtti.



MERKEZİ AHL OLMAYAN ŞİRKETLER TARİFESİZ HAC VE UMRE UÇUŞU DA YAPABİLECEK

SHGM duyurusunda "Merkezi Atatürk Havalimanı olmayan havayolları tarafından mevcut hakları dışında tarifesiz seferlerine (hac ve umre uçuşları dahil) slot tahsis edilmemesi hükmünün iptal edilerek, münferit tarifesiz seferlere uygulanan yasak ve kısıtlamanın kaldırılmasına ve kapasite kriterleri içerisinde, tahsis edilen slota uygun hareket edilmesi kaydıyla bu seferlere izin verilmesine karar verilmiştir" denildi. Yeni kararın uçak ve yolcu trafiğini artırması bekleniyor.

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  • Misafir 6 dakika önce
    iyiuymiş
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