Fed, ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı raporu
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ABD'lilerin yüzde 44'ünün 400 dolarlık birikimi yok

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) raporu, ABD halkının yüzde 44’ünün 400 dolarlık sürpriz bir masrafı karşılamayacağını ortaya koydu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:29:45 Güncelleme: 10:54:26 AA
 
Fed’in “ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı” raporuna göre, ülkede yaşayanların genel finansal durumu geçen sene mütevazi iyileşme gösterdi ancak eğitim düzeyi düşük ABD'liler bundan yeteri kadar yararlanmadı.
 
Rapor için Ekim 2016’da gerçekleştirilen ankete katılan ABD'lilerin yüzde 70’i ekonomik açıdan “rahatça yaşayabildiklerini” ya da “iyi durumda” olduklarını söylerken, yüzde 23’ü aylık faturalarının tamamını ödeyemediklerini bildirdi. 

Katılımcıların yüzde 44’ü 400 dolarlık acil bir masrafı karşılayamayacaklarını veya ödemek için borç almak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu oran, 2015 yılında yüzde 46, 2014'te yüzde 47 ve 2013'te yüzde 50 seviyesindeydi.

Ankete katılanların yüzde 28’inin emeklilik için herhangi bir tasarrufları bulunmadığı rapora yansıdı. 

Fed’in Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, konuya ilişkin açıklamasında, ekonomideki iyileşmeye rağmen birçok ABD'linin geçinmekte hala zorlandığını vurgulayarak, "Anket sonuçları, lise diplomasına veya daha az eğitime sahip olanların yüzde 40’ı dahil olmak üzere birçok ABD'linin finansal açıdan zorlandığını bize hatırlattı" dedi. 

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