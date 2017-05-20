hurma, Ramazan
İŞ-YAŞAM

Ramazan öncesi hurmaya zam yok

Ramazan öncesi tezgahlardaki yerine alan çeşit çeşit hurmalar, 2 yıl önceki fiyatlarla satılıyor. Bu ramazanda hurmaya zam yok

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:41:06 Güncelleme: 11:43:42 İHA

İHA'nın haberine göre, iftar sofralarının olmazsa olmazı hurma ramazan öncesi tezgahları süsledi. Bursa Tuzpazarın'da İran hurmaları 10 liradan başlayan fiyatlarla satılırken, Acve hurması ise 100 liraya alıcı buluyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği Medine hurması çeşitleri ise 15 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla satılmakta. Pazarcılar taze hurmanın kilosunu da 30 liradan satıyor.

Hurma satışına başlayan Tuzpazarı esnafı, "Ramazan ayına sayılı günler kala hurma çeşitlerini satışa çıkarttık. Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar hurmaya talep gösteriyor. Hurma fiyatları 2 yıl önceki fiyatlarla aynı seviyede seyrediyor.

Vatandaş bu yıl hurmayı zamsız yiyecek. Hurma fiyatları 10 liradan başlayarak 100 liraya kadar devam ediyor. İran hurmaları 10 liradan başlarken, Medine hurmaları ise 15 ile 50 lira. Acve ise 100 liradan alıcı buluyor. Bazı vatandaşların tercih ettiği taze hurmalar ise 30 liradan satılıyor" dedi.

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