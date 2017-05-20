Nadir Güllü: Bilinçli konuşsunlar her ağıza gelen konuşulmaz

İHA'nın haberine göre, ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde,ünlü baklavacı Nadir Güllü, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Baklava yemeyin" sözlerine tepki göstererek, "Bilinçli konuşsunlar, her ağıza gelen konuşulmaz" dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kala baklava tüketimi tartışmaları başladı. Baklava ustası Nadir Güllü baklava yemeyin diyen diyetisyen ve doktorlara tepki gösterdi. Baklava yemeyin diyen hocalara seslenen Nadir Güllü, "Yemeyin olmaz. Az yiyin. Bakın bu işten 6 milyon kişi ekmek yiyor. 25 bin esnaf var. Bakın bunu üreten köylü de ekmek yiyecek. Bunlar binlerce aileden toplanıyor. Yeter ki sağlıklı olsun.

Benim Canan Hoca'ya da herkese saygım var. Onlar da bizim gibi işe yüreğini, ruhunu koyan zanaatkarlara saygılı olsunlar. Bir işi eliyle yapana işçi derler. Kafasını kullanana usta derler. Yüreğini ruhunu koyana zanaatkar derler. Bilinçli konuşsunlar. Her ağıza gelen konuşulmaz. Konuşulsun. Biz de bilim adamıyız. Gıda mühendisimiz var, doktorumuz var, laboratuvarımız var. Bakın yemediğimizi yedirmiyoruz. Benim çocuklarım, torunlarım ne yiyorsa müşterime onu veriyoruz" dedi.

"AZI KARAR, ORTASI YARAR, ÇOĞU ZARAR"



600 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ifade eden baklava ustası Güllü, "Bakın ben diyetisyenlere ve doktorlara saygı duyuyorum. Onlar da bizim gibi ustalara gerçek sanatkar ruhlu ustalara saygı duyması lazım. Bu Osmanlı'dan gelen 600 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz biz. Halk bilinçli olacak. Yemeyin değil. Azı karar, ortası yarar,çoğu zarar denecek. Az yiyin, kaliteli yiyin denecek. Düğünlerimiz var, nişan var, sünnet var, kız isteme var. Maçlarda veriliyor. Geleneksel tatlarımız. Bir ülkenin mutfağı, ülkenin kültürünün parçasıdır. Baklava da kültürün parçası" dedi.

"LÜTFEN KONUŞURKEN 10 DÜŞÜNÜP BİR KONUŞSUNLAR"

Baklava ustası Güllü konuşmasının devamında, "Lütfen konuşurken 10 düşünüp bir konuşsunlar diyorum. Herkesi etkiliyor. Beni en az etkiliyor. Neden? Biz tarihi firmayız. Benim dededen toruna 5 kuşak müşterim var. Bizim firmamız Karaköy'de 70 yıldır olduğu için bize inanmışlar ama bu işten ekmek yiyen çok meslektaşlarım var.

En az bizler kadar güzel yapan meslektaşlarımı düşünmem lazım benim çünkü ben derneğin onursal başkanıyım. Bu meslekler yaşasın. Derneğe gittiğim zaman Nadir Bey diyorlar. 'Lütfen bu işe bir çözüm bul. Bu hocamız konuştuğu zaman hepimizin satışı etkileniyor' diyorlar. Yine söylüyorum. İşini güzel yapanları destekleyelim. Bu mesleklerin yaşaması için bazı hocaların konuşurken düşünerek konuşması lazım" dedi.