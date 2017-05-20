Kargoları artık akıllı cihazlar teslim edecek

PTT olarak, hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getiren Bozgeyik, gelecek ay test kullanımı Ankara'da yapılacak PTT Kargomat'ları tercih eden vatandaşların, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeyeceklerini söyledi.

Bozgeyik, PTT AŞ Yönetim Toplantısında "PTT Kargomat 7/24"ün tanıtımını yaptı.

PTT Kargomat 7/24'ün hükümetin "millileştirme ve yerlileştirme" politikası çerçevesinde hayata geçirildiğini belirten Bozgeyik, gelişmiş ülkelerde uygulanan kargo hizmetlerinin bir kısmının otomatik kargo cihazlarıyla yapıldığına işaret etti.

Türkiye'de de geçmişte ithal cihazlarla benzer uygulamaların denendiğini anımsatan Bozgeyik, Kargomat'ın PTT ile Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretildiğini dile getirdi.

"CİHAZ İLK OLARAK ANKARA'DA KULLANILACAK"

Cihazın yurt içinde ilk olarak PTT tarafından kullanılacağını söyleyen Bozgeyik, "Daha sonra Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı süreci içinde yurt dışında bulunan diğer posta teşkilatlarına da bunu ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla üretilen cihaz sayesinde, özellikle çalışan insanların mesai saatleri dışında da kargolarını almalarının sağlanacağına dikkati çeken Bozgeyik, cihazın şehrin çeşitli yerlerindeki AVM'lere ve büyük sitelere yerleştirileceğini, vatandaşların kargolarını kendilerine en yakın PTT Kargomat'lardan 7 gün 24 saat alma imkanına kavuşacağını bildirdi.

Bozgeyik, cihazın ilk olarak Ankara'da Haziran itibarıyla test kullanımının başlayacağını belirterek, "Ankaramızda yaygınlaştırıp, vatandaşlarımızdan gelecek geri dönüşleri alarak, varsa eksiklikleri kontrol ettikten sonra bütün ülkeye bunu yayacağız." dedi.

"CİHAZ, SON DERECE GÜVENLİ"

Yazılımı ve üretimi Türk mühendisler tarafından yapılan cihazın, son derece güvenli olduğuna işaret eden Bozgeyik, "Yazılımlar da kendi kontrolümüzde olduğu için vatandaşlarımız son derece emniyetli ve uygun şartlarda bu hizmeti satın alacaklar." ifadesini kullandı.

İhtiyaca göre yerleştirilecek PTT Kargomat'ların sayısının illere göre değişeceğini belirten Bozgeyik, yıl sonuna kadar belli sayıda Kargomat'ın kullanılacağını söyledi.

Bozgeyik, vatandaşların, herhangi bir yerden kendilerine gelecek kargonun teslim edileceği en yakın PTT Kargomat'ı beyan edeceğini dile getirerek, "Bu beyanla birlikte vatandaşımıza bir SMS göndereceğiz. SMS ile göndermiş olduğumuz barkodu, paket teslimatı bölümüne okutarak, gerekli şifreyi girmiş olacak ve kargonun geldiği kutu açılacak. Paketi vatandaş alacak ve teslim aldığına dair bilgi anında merkeze bildirilecek. PTT Kargomat'ları tercih eden vatandaşlarımız, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeyecek." dedi.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ UYGULUYORUZ"

İleriki dönemlerde kargomatları dünyaya ihraç ederek, bu işin Türkiye'de ne kadar başarılı bir biçimde yapılabileceğini kanıtlamak istediklerini vurgulayan Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyada üretilen kargomatların her birinin daha üzerinde teknolojiye sahip bir cihaz bu. Ar-Ge birimimizdeki mühendis arkadaşlarımız, geliştirmeye devam edecekler. Teknoloji dinamik bir yapıya sahip. Dijital dönüşümü, bankacılık, kargo, lojistik ve e-ticaret konularında hızlı bir teknoloji dönüşümü PTT'de uyguluyoruz. Bunu, 40 bin kişilik ekibimizle, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın koymuş olduğu direktifler ve strateji sınırları içinde yapıyoruz ve ülkemize değer katmaya uğraşıyoruz."