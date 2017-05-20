Ordu, yeşil yumurtlayan tavuk
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Değerini öğrenince yeşil yumurtlayan tavuğunu kesmekten vazgeçti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tavuklarından biri yeşil yumurtlayan Gazi Gümüş, tavuğun yumurtasının 20 liradan alıcı bulduğunu öğrenince kesmekten vazgeçip, üretimini yapmaya karar verdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:11:09 Güncelleme: 15:25:15 DHA

Ordu'nun Çaldere mahallesinde çiftçilik yapan Gazi Gümüş, bir süre önce 10 adet köy tavuğu aldı. Gümüş, tavuklardan birinin yeşil yumurtladığını fark etti.

Duruma üzülen çiftçi, kesmeyi düşündüğü tavuğuyla ilgili olarak İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya'ya danıştı. Kaya'dan tavuğun cinsinin farklı olduğunu ve yumurtasının da 20 liradan alıcı bulabildiğini öğrenen Gümüş, bu kez tavuğun üretimi için kendisine maddi destekte bulunulmasını istedi.

Akkuş ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, tavukla ilgili araştırmalarını yapıp, çiftçinin üretimle ilgili başvurusunu değerlendirerek, üretimin gerçekleşmesi halinde de pazar konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

 

 

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