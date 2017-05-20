THY, Mustafa Alaca, Autoliv
İŞ-YAŞAM

Pilotlardan bile fazla uçup 4 milyon mile ulaştı

Autoliv Türkiye Yöneticisi Mustafa Alaca, Türk Havayolları'nın (THY) Star Alliance çatısı altına girip, Miles and Smiles programına üye olmasıyla birlikte, başta THY olmak üzere Star Alliance'a üye olan havayollarıyla yaklaşık 4 milyon millik uçuş yaptığı ortaya çıktı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:33:48 Güncelleme: 15:37:24

Gazete Habertürk'ten Güntay Şimşek'in bugün köşesinde yer verdiği yazısı şöyle:

Dünyanın en büyük ve en geniş uçuş ağına sahip havayolu grubu Star Alliance, 14 Mayıs 1997’de Alman Lufthansa Havayolları’nın öncülüğünde Frankfurt’ta kurulmuştu.

Geçen hafta sonu da doğduğu yerde 20’nci kuruluş yıldönümü kutlandı. Türk Hava Yolları’nın da Nisan 2008’de 21. üye olarak katıldığı Star, 20 yaşını kutladığı törenlere, ittifak çatısı altındaki her havayolunun en fazla uçuş yapan yolcusunu da davet etmişti. Star kuruluşundan günümüze kadar olan uçuşlar dikkate alınarak ittifakın yolcu sadakat programına (Frequent Flyer Program) üyeler arasından, her havayolunun en fazla mile sahip müşterisini davet etmesi istenmiş.

THY’nin en fazla mil biriktirerek programa davet edilen misafiri Autoliv Türkiye Yöneticisi Mustafa Alaca oldu. Törende Mustafa Alaca ile sohbet ederken bir pilottan veya kabin memurundan daha fazla uçuş yaptığını öğrendim. Alaca, THY’nin Star Alliance çatısı altına girmesiyle birlikte Miles and Smiles programına üye olmuş. Şimdiye kadar da başta THY olmak üzere Star’a üye olan havayollarıyla yaklaşık 4 milyon millik uçuş yapmış. Bu kadar millik uçuşu hangi sürede yaptığını merak ettim. Mustafa Alaca zaman dilimi olarak THY’nin Star Alliance’a üye olduğu yılı başlangıç olarak gösterdi.

Yaklaşık 9 yılda, 4 milyon millik uçuş. Dile kolay. Ancak, Mustafa Alaca’nın iş amacıyla yaptığı yoğun seyahatlerinin birçoğunun da başka havayollarıyla gerçekleştiğini dikkate almak gerekiyor. Star’ın kokteyl ve gala yemeğine Türk Hava Yolları adına katılan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat’la birlikte Mustafa Alaca’nın seyahat anılarını, çok uçan yolcu gözüyle havayollarını karşılaştırmasını ve yoğun seyahatlerin altından nasıl kalktığına dair tecrübelerini de dinledik.

Öte yandan Star Alliance, 20’nci yıl sebebiyle bir milyon mil ödüllü bir de yarışma düzenledi. İttifaka üye havayollarının, tüm yolcu program üyeleri, en favori kültürel deneyimlerini paylaşarak yarışmaya katılabilir. Değerlendirmeler National Geographic tarafından yapılacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 dakika önce
    THY candır
  • Misafir 23 dakika önce
    Thy yollarinin personeli cok egitimsiz ve yetersiz. Kuru reklam yapacagina personel egltlmine suratle oncelik vermeli. Bircok kere magdur olduk. Telafisini birakin, ozur bile dilenmedi. O kadar cok sorun yasadik ki inanilmaz.
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