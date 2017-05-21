Vurguncuların yeni numarası "İkili Opsiyon"

Ekonomi yönetiminin günlük milyarlarca liralık işlem hacmi oluşan foreks işlemlerinde artan yatırımcı mağduriyetlerini dikkate alarak 50 bin TL’lik alt limit getirmesi ve kaldıraç oranlarını 1’e 100’den 1’e 10’a düşürmesinin ardından, vurguncular, internet ortamında farklı bir ürünü pazarlamaya başladı.



Habertürk Gazetesi'nden Sefer Yüksel'in haberine göre, Forekse gelen son düzenlemeler sonrası bu piyasada işlem yapmaktan kaçınan, düşük tutarlarla yüksek getiri peşinde koşan kişileri hedefleyen vurguncuların bu kitleye pazarladığı yeni ürünün adı ise ‘ikili opsiyon’. Aslında ikili opsiyonlar yeni bir ürün değil. Aksine uzun zamandır bilinen bir ürün. Ancak, 1’e 100 kaldıraç yapılabilen foreks işlemlerinin 2011 yılında SPK denetimine girmesiyle birlikte, küçük meblağlarla zengin olma peşinde koşan önemli bir kitle ikili opsiyonlar yerine SPK denetimindeki forekste işlem yapmayı tercih etmeye başlamıştı.

Ancak foreksteki son düzenlemelerin ardından bu kitlenin yeniden ikili opsiyonlara yöneldiği belirtiliyor. Yurtdışı merkezli merdivenaltı diye tabir edilen birçok şirket ve platform da en çok ziyaret edilen internet siteleri ve mobil uygulamalara verdikleri reklamlarla bu kitleyi yakalıyor.Dikkat çekici ancak sahte kazanç hikâyeleriyle verilen ilanların üzerini tıklayanlar, bu şirket ve platformların internet sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelerde de ikili opsiyonların çok kolay yapılan ve yatırdığın paranın kat be kat üzeri kazanç sağlanan işlemler olduğu anlatılıyor. Öyle ki bu piyasada günlük milyarlarca liralık işlem hacmi oluşmaya başladığı kaydediliyor.

Mayıs başında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre, SPK denetimi dışında kalan merdivenaltı sitelere, şikâyet gelmesi halinde, BTK erişimi engelliyor. Ancak, internete VPN ile bağlanan kullanıcılar, BTK engelini aşabiliyor.Opsiyon vurguncuları, çok ziyaret edilen internet siteleri ve mobil uygulamalara verdikleri ilginç reklamlarla yatırımcı kitlesini yakalıyor. ‘26 yaşında sadece 4 ay içinde 250 bin TL değerindeki arabayı nasıl satın aldım’, ‘Bilgisayar başında oturarak 1 ayda 10 bin TL para kazanmak ister misin’ gibi anonslarla vatandaşın, ilanı tıklamasını sağlıyor ve sahte kazanç hikâyeleriyle dolu internet sitelerine çekiyor. Burada da ikili opsiyonların çok basit ve kazançlı olduğu hikâyeleriyle hesap açmalarını sağlıyorlar.İnternet siteleri aracılığı ile yaptırılan bu tarz ikili opsiyon işlemleri basit olarak bir döviz kuru veya emtianın belli bir zaman ve belli sınırlar (alt ve üst) içerisinde hareket edeceğine yatırım yapma mantığı ile çalışıyor.Örneğin, bir yatırımcı 3.62 TL’den işlem gören dolar kurunun belli bir süre içerisinde (yarım saat, 1 saat, 5 saat, 1 gün gibi) 3.65 TL’yi geçmeyeceği ve 3.60 TL’nin altına inmeyeceği opsiyonunu satın alıyor. Eğer kurlar opsiyonda olan sürede belirlenen alt ve üst sınır içerisinde kalırsa yatırımcı kazanıyor, aksi halde kaybediyor.

ŞİKAYET SİTELERİ MAĞDUR HİKAYELERİ DOLU

Opsiyon vurguncularının kendi internet siteleri pembe hikâyelerle dolu. Ancak madalyonun diğer tarafı ise farklı. İnternetteki şikâyet siteleri ise tam anlamıyla mağdur hikâyeleriyle dolu. Bu hikâyelerin birçoğunda ise işlemi doğru yaptığı ve kazanç elde ettiği halde, bu şirketlerin parasının hesabına yatırılmadığı şikâyetleri yer alıyor. Bu da ikili opsiyon yaptıran yurtdışı merkezli bu merdivenaltı şirketlerin ne kadar güvenilmez olduğunu gösteriyor.



"ÇOK TEHLİKELİ BİR ÜRÜN, TAM BİR KUMAR"



Opsiyonlarda eskiden forekste olduğu gibi yüksek kaldıraç oranlarının olması yatırımcının bir anda tüm parasını kaybetmesine neden olabiliyor. Merdivenaltı ikili opsiyon şirketlerinin adeta mantar gibi türediğini belirten uzmanlar, bu işlemlerin yatırımcılar için çok daha tehlikeli bir ürün ve tam bir kumar olduğunu ifade ediyor.



Uzmanlar, bu işlemi yaptıranlar için ise kâr marjının yüzde 85-90 düzeyinde olduğunu söylüyor. ‘İkili opsiyon’ olarak pazarlanan uygulamanın, opsiyonlardan bağımsız ve opsiyonları taklit ederek sunulduğu arka planında gerçek bir opsiyon olma olasılığının son derece düşük olduğu vurgulanıyor.