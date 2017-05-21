DAİB
İŞ-YAŞAM

Doğu bölgelerinde 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilde, Ocak-Nisan döneminde 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:54:10 Güncelleme: 12:58:52 AA

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Nisan döneminde DAİB'in sorumluluk alanında bulunan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu aylardaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi ve 600 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. DAİB'in, sadece Nisan ayındaki ihracatı da 150 milyon dolar oldu.

Birliğin söz konusu dönemde ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.



İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

İhracatın yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 95 milyon 650 bin dolarlık, makine ve aksamlarında 73 milyon 219 bin dolarlık, çelik sanayisinde 63 milyon 203 bin dolarlık, demir ve demir dışı metal sanayisinde 43 milyon 891 bin dolarlık, elektrik-elektronik ve hizmet sektöründe 42 milyon 631 bin dolarlık, otomotivde de 39 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde Ocak-Nisan döneminde 44 milyon 472 bin dolarlık ihracat olurken, madencilik sektöründe 26 milyon 598 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

Bunun yanında tarım ürünlerinde aynı dönemde toplamda 98 milyon 862 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu kapsamda tarımda önde gelen kalemleri 44 milyon 443 bin dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon 387 bin dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze ile 19 milyon 383 bin dolarlık ihraçla meyve sebze mamulleri oluşturdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
ABD'nin en iyi 25 şirketi
İŞ-YAŞAM

Milyonların hayalindeki şirketler
Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
İŞ-YAŞAM

Her şey bir garajda başladı...
Kanal Tokat Projesi Kanal İstanbul'a kardeş olacak
İŞ-YAŞAM

Bu şehrin içinden gondollar geçecek!
Facebook'ta dedikodu yaptı, tazminatsız işten atıldı
İŞ-YAŞAM

İşyerinde bunu yapan yandı!
Pilotlardan bile fazla uçup 4 milyon mile ulaştı
İŞ-YAŞAM

İşte THY'nin en fazla uçan yolcusu!
Değerini öğrenince yeşil yumurtlayan tavuğunu kesmekten vazgeçti
İŞ-YAŞAM

Fiyatını öğrenince kesmeye kıyamadı
Sanayi Bakanlığı 64 cihaz için toplatma kararı verdi
İŞ-YAŞAM

EVDEKİ TEHLİKE BAKANLIĞIN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Rusya'nın boşluğunu Türkiye doldurabilir
İŞ-YAŞAM

TÜRK İŞADAMLARINA UKRAYNA ÇAĞRISI
Dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARI BURADA YAŞIYOR
Doğu bölgelerinde 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAM

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN 4 AYDA İHRACAT ATAĞI
Fındıkta hasar tespitinde sona yaklaşıldı
İŞ-YAŞAM

20 BİNE YAKIN HASAR YAŞANDI
Vurguncuların yeni numarası "İkili Opsiyon"
İŞ-YAŞAM

İŞTE VURGUNCULARIN YENİ NUMARASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme