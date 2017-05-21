Doğu bölgelerinde 600 milyon dolarlık ihracat yapıldı

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Nisan döneminde DAİB'in sorumluluk alanında bulunan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.



Söz konusu aylardaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi ve 600 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. DAİB'in, sadece Nisan ayındaki ihracatı da 150 milyon dolar oldu.



Birliğin söz konusu dönemde ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.

İhracatın yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.Bu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 95 milyon 650 bin dolarlık, makine ve aksamlarında 73 milyon 219 bin dolarlık, çelik sanayisinde 63 milyon 203 bin dolarlık, demir ve demir dışı metal sanayisinde 43 milyon 891 bin dolarlık, elektrik-elektronik ve hizmet sektöründe 42 milyon 631 bin dolarlık, otomotivde de 39 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde Ocak-Nisan döneminde 44 milyon 472 bin dolarlık ihracat olurken, madencilik sektöründe 26 milyon 598 bin dolarlık ürün ihraç edildi.Bunun yanında tarım ürünlerinde aynı dönemde toplamda 98 milyon 862 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Bu kapsamda tarımda önde gelen kalemleri 44 milyon 443 bin dolarlık ihracatla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon 387 bin dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze ile 19 milyon 383 bin dolarlık ihraçla meyve sebze mamulleri oluşturdu.