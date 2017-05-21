Rusya'nın boşluğunu Türkiye doldurabilir

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, derneğin 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da 2014’te yönetimin değişmesi ile ülkenin adeta yeniden kurulduğunu belirtti

Değişim ile birlikte Ukrayna iş dünyasında Türk işadamları için yeni imkanların ortaya çıktığına dikkat çeken Pehlivan, “Ukrayna’da 5 yıl önce dış ticaretin yüzde 40’ı Rusya ile yapılıyordu. Ancak yeni yönetimin Batı ile ilişkileri geliştirmesi nedeniyle Ukrayna’da meydana gelen boşluktan Avrupa Birliği (AB) ve ABD iş dünyası yeterince yararlanamıyor. Bu doğan imkanları Türk iş dünyası tecrübesi ile hızlı bir şekilde değerlendirme kapasitesine sahip.” dedi.

Türk sermayesinin ve firmalarının Ukrayna’da önemli bir güce sahip olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu ilginin artacağını umduğunu ifade etti.