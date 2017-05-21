Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 64 ürüne toplatma kararı
21 Mayıs 2017 Pazar, 13:48:57 | Güncelleme: 14:19:08
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 64 farklı ürünle ilgili toplatma kararı aldı. Ocaklar, mangallar, fırınlar, şarj cihazları ve gece lambalarının da içinde yer aldığı 64 farklı ürünün büyük bölümünde elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunuyor. Bakanlık, söz konusu ürünlere (marka ve modelini açıkladığı) sahip olan vatandaşlardan üreticilerine başvurmalarını istedi. Bakanlık, güvensiz bulunan ürünlerin, üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığına da dikkat çekti.
İşte o ürünler...