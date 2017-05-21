Türkiye, mobil ödemede yüzde 45 ile dünya ortalamasının üstünde

Araştırma kuruluşu GfK'nın "2017 Teknoloji Trendleri" konulu çalışmasına göre, bu yıl öne çıkan global teknoloji trendleri, mobil ödeme, sanal gerçeklik, akıllı evler, otonom araçlar ve giyilebilir teknolojiler oldu.



Dünya genelinde 20 ülkede 18 yaş ve üstü 20 bin online tüketiciyle yapılan mobil ödeme araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 30’u, mümkün olan her yerde ödemeleri mobil cihazları ile yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Türkiye'de ise bu oran yüzde 45 ile dünya ortalamasının üstünde gerçekleşti. Araştırmada mobil ödemelerin, müşteri sadakatindeki mevcut düşüş eğilimini durdurabileceğine inanıldığı da kaydedildi.



Sanal gerçekliğe dönük yapılan araştırmaya göre de sanal gerçeklik cihazları alma ihtimalleri bulunanların yüzde 70’inin bu cihazları oyun oynamak için tercih ettiğine dikkat çekildi.

Akıllı evler teknolojisinde de akıllı TV’lerin bir başlangıç noktası olduğu ifade edilirken, kullanımın artması için cihazların kullanıcı dostu, sade ve anlaşılır olmasının beklendiği belirtildi.Otonom araçlara yönelik teknolojinin ise henüz yolun başında olduğuna işaret edilen araştırmada, bu araçlara yönelik temel endişenin güvenlik olduğu, en yüksek derecede güvenliği sağlayabilmenin kompleks bir altyapıyı gerektirdiği aktarıldı. Söz konusu araştırmada, katılımcıların yüzde 82’si yeni bir araba alacakları zaman son teknolojinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Giyilebilir teknolojiler arasında yer alan akıllı saatlerin geçen yıl adet bazında yüzde 116 artış göstererek 62 bine ulaştığına işaret edilen araştırmada, 2018’de global pazarlarda her 10 akıllı telefona karşılık 1 akıllı saat satılacağı öngörüldü. Türkiye’de ise bu oranın mevcut durumda 1000’de 5 olduğu kaydedildi. Araştırmada yeni etkileyici tasarımlar ve daha fazla fiyat seçeneğinin pazar büyümesi için anahtar olacağı ifade edildi.GfK Tüketici Tercihleri Genel Müdürü Mete Uslukılınç, teknoloji trendlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2017'nin sanal gerçeklik yılı olacağını ve sanal gerçeklik deneyiminin alışveriş, turizm, eğitim, sağlık ve eğlence gibi pek çok sektörde devrim yaratacağını bildirdi.

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Akıllı ev otomasyonu kullanımında tüketici tarafında temel motivasyonların güvenlik ve tasarruf olduğunu dile getiren Uslukılınç, "Türkiye’de yapılan araştırmada, akıllı ev denildiğinde tüketicilerin ilk aklına gelen şey uzaktan kontrol. Çok yakın gelecekte akıllı telefonlarımızı kullanarak evimizde fişe takılan tüm ürünleri kontrol eder hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.Uslukılınç, giyilebilir ürünlerle ile ilgili olarak da tüketicilerin temel kullanım motivasyonunun sağlık ve iyi yaşam trendinin bir parçası olarak kendi sağlıklarını takip etmek olacağını belirtti.