İŞ-YAŞAM

Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:41:11 AA

Mobilya sektöründeki KDV indirimin yaşanması ile birlikte maliyetlerinin büyük kısmında rahatlama yaşayan mobilyacılar, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyorlar. Toplam 30 bin işçiye ihtiyacın olduğunu dile getiren MOSFED BaşkanıAhmet Güleç, bu zamana kadar 18 bin ek istihdam olduğunu dile getirdi

  • 1 Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı
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    Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin istihdama son derece olumlu yansımaları olduğunu belirtti. Güleç, yaptığı açıklamada, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, yılın ilk yarısını yüzde 3.3'lük artış ve 2 milyar 139 milyon 190 bin dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.

  • 2 Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı
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    Sektörün en önemli pazarlarındaki sorunların devam ettiğini, buna rağmen iyi bir performans sergilediklerini belirten Güleç, "Irak, Libya, İran, Rusya, gerek bunların kendi içindeki karışıklıklar gerekse ekonomik sorunlarla mücadele etmelerine rağmen, biz birlik olarak bir strateji değişikliği yaptık ve 2016 yılından beri uyguluyoruz. Pazarı dünya olarak kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok önemli bir öğüdü vardı; 'Dünyada tokalaşmadığınız iş ortağı, müşteri, iş adamı ve adım atılmadık yer bırakmayacaksınız.' Dolayısıyla bütün dünyayı dolaştık" diye konuştu.

  • 3 Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı
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    MOBİLYACILAR 30 BİN İŞÇİ ARIYOR

    KDV indiriminin, istihdam açısından da çok faydalı olduğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

  • 4 Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı
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    Kesinlikle faydası oldu. Bütün üreticilerimiz işçi arıyor. Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz. İki türlü işçi aramaya başladık; birincisi tabi ki nitelikli iş gücü. Tasarımcılar, mühendisler bizim için önemli ama okulunu bitirmiş sıfır işçi de bizim için önemli. Bunlar da zaten destekler sayesinde mobilya sektöründe istihdam edilmeye başlandı. 

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  • 5 Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı
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    KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 bin ek istihdam sağlamış olacağız. Çünkü biz dolaylı olarak 500 bin kişi çalıştırıyoruz, direkt olarak da 300 bine yakın insan çalıştırıyoruz. Yıl sonuna kadar KDV'nin yüzde 8'de devamıyla beraber, 50 bin ek istihdam sağlayacağız. Şu anda tahmin ediyorum 18-20 bin civarında ek istihdam oldu. Yıl sonuna kadar kalanını tamamlarız.

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