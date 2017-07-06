Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:41:11 | Güncelleme: 06 Temmuz 2017 Perşembe, 14:12:40
AA
Mobilya sektöründeki KDV indirimin yaşanması ile birlikte maliyetlerinin büyük kısmında rahatlama yaşayan mobilyacılar, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyorlar. Toplam 30 bin işçiye ihtiyacın olduğunu dile getiren MOSFED BaşkanıAhmet Güleç, bu zamana kadar 18 bin ek istihdam olduğunu dile getirdi
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Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV indiriminin istihdama son derece olumlu yansımaları olduğunu belirtti. Güleç, yaptığı açıklamada, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, yılın ilk yarısını yüzde 3.3'lük artış ve 2 milyar 139 milyon 190 bin dolarlık ihracatla kapattığını söyledi.
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Sektörün en önemli pazarlarındaki sorunların devam ettiğini, buna rağmen iyi bir performans sergilediklerini belirten Güleç, "Irak, Libya, İran, Rusya, gerek bunların kendi içindeki karışıklıklar gerekse ekonomik sorunlarla mücadele etmelerine rağmen, biz birlik olarak bir strateji değişikliği yaptık ve 2016 yılından beri uyguluyoruz. Pazarı dünya olarak kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok önemli bir öğüdü vardı; 'Dünyada tokalaşmadığınız iş ortağı, müşteri, iş adamı ve adım atılmadık yer bırakmayacaksınız.' Dolayısıyla bütün dünyayı dolaştık" diye konuştu.
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MOBİLYACILAR 30 BİN İŞÇİ ARIYOR
KDV indiriminin, istihdam açısından da çok faydalı olduğuna dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:
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Kesinlikle faydası oldu. Bütün üreticilerimiz işçi arıyor. Bugün mobilya sektörü olarak her yerde, İnegöl'de, Kayseri'de, Ankara'da, İstanbul'da işçi arıyoruz. İki türlü işçi aramaya başladık; birincisi tabi ki nitelikli iş gücü. Tasarımcılar, mühendisler bizim için önemli ama okulunu bitirmiş sıfır işçi de bizim için önemli. Bunlar da zaten destekler sayesinde mobilya sektöründe istihdam edilmeye başlandı.
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KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 bin ek istihdam sağlamış olacağız. Çünkü biz dolaylı olarak 500 bin kişi çalıştırıyoruz, direkt olarak da 300 bine yakın insan çalıştırıyoruz. Yıl sonuna kadar KDV'nin yüzde 8'de devamıyla beraber, 50 bin ek istihdam sağlayacağız. Şu anda tahmin ediyorum 18-20 bin civarında ek istihdam oldu. Yıl sonuna kadar kalanını tamamlarız.
KDV indiriminin mobilya sektörüne son derece olumlu yansıdığını söyleyen Güleç, sektörün önünün açıldığını ve kayıt dışılığın önlendiğini belirtti. İndirim sayesinde hem devletin hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığını vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:
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"KDV bir maliyet gibi üzerimize gelmeye başlamıştı. Bu indirim, katma değerli ihracatımızın önünü açtı. Çünkü çok durgun zamanlarda fiyat baskısı altında fiyat verirsin yabancıya. Fiyat baskısı altında fiyat vermemen için işlerin iyi olması gerekiyor. Buna çok faydası oldu. Mobilya sektörünün iç pazardaki cirosu yüzde 40'tan fazla arttı, özellikle şubat ayından hazirana kadar olan süreçte. Tabi ramazan biraz durgun geçti ama eylül ayına kadar daha hızlı olur"
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MOBİLYACILARIN RUSYA HEDEFİ 100 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
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Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan MOSFED Başkanı ahmet Güleç, yaptığı açıklamada, Rusya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün, Rusya pazarından yeterince istifade edemediğini belirten Güleç, şu açıklamalarda bulundu:
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"Rusya, kendi içinde üretici bir ülke ama aynı zamanda özellikle klasik mobilyaya karşı çok büyük bir özlemi vardı. Biz 2014 yılında mobilyada 60 milyon dolara kadar çıktık. Son yaşananlarla birlikte 2016'da ise pazarımız düştü. Pazarın düşmesinde Rusya ekonomisinin yaşadığı ciddi sıkıntılar da çok etkili oldu"
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"RUSYA ÇOK ÜRÜN SATABİLECEĞİMİZ ÜLKELERDEN BİRİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan görüşmelerle Rusya ile ilişkilerin normalleştiğine işaret eden Güleç, şöyle konuştu:
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Rusya gelecekte çok ürün satabileceğimiz ülkelerden biri çünkü Türkiye mobilya sektörü, tasarıma ve kaliteye çok önem veriyor. Aynı zamanda Rus halkının alabileceği türden mobilya çeşitliliği bizde var.
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En önemli hadiselerden biri bizim analizlerimize göre ev, konut yapımında ciddi bir bakış açısı var. Rusya'da yeni inşaatlarda 60 metrekarelik konutların 90 metrekarelere çıktığını görüyoruz. Konutun büyüklüğü bizim için daha fazla mobilya ihracatı demek. Onun için biz bu pazarı önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza mobilya sektörü olarak teşekkür ediyoruz.
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Bize yeni pazarlar lazım. Var olan pazarlarda daha dirilebiliriz ve Türkiye mobilya sektörünün buralarda çok büyük başarı kazanacağına inanıyoruz.
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"100 MİLYON DOLARI AŞARIZ"
Güleç, Rusya'ya mobilya ihracatının 3-4 milyon dolarlara kadar düştüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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2017'de bu çizgimiz yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yıl sonuna kadar 20-25 milyon dolar aralığında bir rakam olur.
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Önümüzdeki sene her şey yolunda giderse, 100 milyon doları aşarız.
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Mobilyacıların Rusya pazarını mercek altına aldığını vurgulayan Güleç, "Yeni geldik Rusya'dan ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu ülkeye ihracatımızı artıracağız" ifadesini kullandı.