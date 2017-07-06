Mobilya sektöründeki KDV indirimi istihdamın önünü açtı

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Sektörün en önemli pazarlarındaki sorunların devam ettiğini, buna rağmen iyi bir performans sergilediklerini belirten Güleç, "Irak, Libya, İran, Rusya, gerek bunların kendi içindeki karışıklıklar gerekse ekonomik sorunlarla mücadele etmelerine rağmen, biz birlik olarak bir strateji değişikliği yaptık ve 2016 yılından beri uyguluyoruz. Pazarı dünya olarak kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok önemli bir öğüdü vardı; 'Dünyada tokalaşmadığınız iş ortağı, müşteri, iş adamı ve adım atılmadık yer bırakmayacaksınız.' Dolayısıyla bütün dünyayı dolaştık" diye konuştu.