Mobilyacıların Rusya hedefi 100 milyon dolarlık ihracat

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"Rusya, kendi içinde üretici bir ülke ama aynı zamanda özellikle klasik mobilyaya karşı çok büyük bir özlemi vardı. Biz 2014 yılında mobilyada 60 milyon dolara kadar çıktık. Son yaşananlarla birlikte 2016'da ise pazarımız düştü. Pazarın düşmesinde Rusya ekonomisinin yaşadığı ciddi sıkıntılar da çok etkili oldu"