İŞ-YAŞAM

Mobilyacıların Rusya hedefi 100 milyon dolarlık ihracat

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:41:11 AA

Türk mobilya sektörü, ilişkilerin normalleştiği Rusya'ya bu yıl 20-25 milyon dolar aralığında, gelecek sene ise 100 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyor

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    Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç yaptığı açıklamada, Rusya pazarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. 

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    Mobilya sektörünün, Rusya pazarından yeterince istifade edemediğini belirten Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

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    "Rusya, kendi içinde üretici bir ülke ama aynı zamanda özellikle klasik mobilyaya karşı çok büyük bir özlemi vardı. Biz 2014 yılında mobilyada 60 milyon dolara kadar çıktık. Son yaşananlarla birlikte 2016'da ise pazarımız düştü. Pazarın düşmesinde Rusya ekonomisinin yaşadığı ciddi sıkıntılar da çok etkili oldu"  

  • 4 Mobilyacıların Rusya hedefi 100 milyon dolarlık ihracat
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    "RUSYA ÇOK ÜRÜN SATABİLECEĞİMİZ ÜLKELERDEN BİRİ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan görüşmelerle Rusya ile ilişkilerin normalleştiğine işaret eden Güleç, şöyle konuştu:

  • 5 Mobilyacıların Rusya hedefi 100 milyon dolarlık ihracat
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    Rusya gelecekte çok ürün satabileceğimiz ülkelerden biri çünkü Türkiye mobilya sektörü, tasarıma ve kaliteye çok önem veriyor. Aynı zamanda Rus halkının alabileceği türden mobilya çeşitliliği bizde var. 

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