Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2010 yılı ile 2017 Şubat arasındaki dönemde 140 milyar dolarlık doğrudan sermaye gelirken, bunun 128.5 milyar doları 20 ülkeden geldi. Söz konusu 20 ülkenin toplam yatırım içerisindeki payı ise yüzde 91.7 olarak kaydedildi.
Peki Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke hangisi? İşte yatırım tutarları ve toplam içerisindeki payları ile Türkiye'ye en çok doğrudan yatırım yapan 20 ülke... Hazırlayan: Eren Güler / haberturk.com
20- Lübnan
Lübnan'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 285 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 1 milyon dolar.
Lübnan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 0.9.
19- Katar
Katar'dan Türkiye'ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 476 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyon dolar.