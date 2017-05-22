Türkiye'ye en çok yatırım yapan 20 ülke

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Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye 2010 yılı ile 2017 Şubat arasındaki dönemde 140 milyar dolarlık doğrudan sermaye gelirken, bunun 128.5 milyar doları 20 ülkeden geldi. Söz konusu 20 ülkenin toplam yatırım içerisindeki payı ise yüzde 91.7 olarak kaydedildi.