Üç kuşaktır gemi mobilyaları üretiyorlar

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bizim Karamürsel Alp'ten başlayan bir deniz yolculuğumuz var. Biz şu anda her şeyi üretebiliyoruz, her şeyi kendine göre sınıflandırabilen bir noktadayız. Özellikle denizciliğin çok gelişmiş olduğu dönemlerde yapılan gemilerle denizciliğimiz çok ciddi anlamda bir ivme kazandı. Ben kendimizi iyi noktada görüyorum. Şu anda zaten hep yurt dışındaki firmalarla rekabet içerisindeyiz. Biz özellikle kendi ustalarımızla kendi emeğiyle çalışanların doğal yetenekleri olduğunu düşünüyoruz. Biz denizci bir toplumuz, denizci bir milletiz. Dedelerimiz bunları yapmış, sadece bunları geliştirmemiz lazım.