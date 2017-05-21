Üç kuşaktır gemi mobilyaları üretiyorlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesiyle İstanbul'un Tuzla ilçesindeki atölyelerinde imalat yapan Doğusel ailesi, 3 kuşaktır gemilerde yaşam alanı oluşturuyor. Her gemiye özel tasarımlar yaparak mobilya üreten firma, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada'ya da ihracat gerçekleştiriyor. Özel olarak üretilen mobilyaların montajları ise gemiler Türkiye'ye getirilerek yapılıyor.
Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi olan Vedat Doğusel yaptığı açıklamada, denizcilik, gayrimenkul, danışmanlık ve bilişim sektöründe hizmet veren bir aile olduklarını belirterek, topluluğun temellerinin atıldığı ve lokomotif firmasının gemi mobilya üretimi olduğunu söyledi.
Dedesinin 1940'larda İstanbul Kasımpaşa'da gemi mobilyaları üretiminde usta olarak çalıştığını aktaran Doğusel, daha sonra Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1958 yılında gemi mobilyaları üretimi için şirket kurduklarını anlattı.
Doğusel, şu anda amcası, babası ve diğer fertlerle dededen kalan bu mesleği sürdürdüklerini vurgulayarak, "Dedemden itibaren başlayan bir geçmişimiz var. İlk önce dedem marangoz ustabaşı olarak başlamış, daha sonra diğer aile bireyleri yer almış" dedi.
Doğusel, "Ben 3. kuşak temsilcileri oluyorum. Bugüne geldiğimizde denizcilik sektöründe yat üretimi alanında da faaliyet göstererek Türk denizciliğine irili ufaklı, birçok deniz aracı diyebileceğimiz çeşitli ölçülerde yatlar ve tekneler kazandırmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.