Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım
İŞ-YAŞAM

KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Yıldırım'a, zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev de eşlik ediyor.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:27:45 Güncelleme: 10:23:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Karadeniz şehrinde bir Rize evladı olarak dünyaya gelmiş, bir dostunuz hemşehriniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Bunun için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı benim için önemli bir yerdir.

Tüm ülkeler farklı dil ve kültürlere siyasi anlayışlara sahip olabilir ama hepsi Karadeniz'in ortak paydasında birleşiyor. Odessa, Varna, Köstence ve Batum'daki liman, Samsun, Zonguldak'taki limanlardan farklı değildir. Çevre kirliliğinden orman yangınına kadar her konuda bu ortak hissiyat geçerlidir. Kızılırmak ve Yeşilırmak Anadolu'nun, Rusya ve Osmanlı'yı harmanlayan bir yerdir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sadece bir ortaklık değil, bir komşuluk bir ortaklıktır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bölge ülkeleri arasında elbette bir takım siyasi ve askeri sorunlar olabilir. Biz bu örgütü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Kısır siyasi tartışmalara girmeden çalışmalarımızı yürütmeliyiz.

Biz Türkiye olarak, gönlümüzden geçen en az bir grubun koordinatörlüğünü üstlenmesidir. Örgütü daha dinamik hale getirebiliriz. Karadeniz Çevre Otoyolu Projesi çok güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor. Ülkemize ait olan kısmını 10 yıl önce tamamlamıştık. Diğer ülkelerde benzer projeleri tamamlarsa bir ulaşım ağını kurmuş oluruz. İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır.

Türk yatırımcılarının da özellikle Türk mütahitlerinin Karadeniz'de yaptıkları tesislerini geleceğe yapılmış bir yatırım olarak görüyorum. Adriyatik'ten Pasifik'e Sibirya'dan Toroslara kadar uzanan bu coğrafyayı iyi kullanmalıyız. Ülkeler arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük yol katettik. Ukrayna'da pasaportsuz seyahatin önünü açtık. Diğer yandan bu çatı altındaki işbirliğimizin diğer örgütlere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in sürdürebilir kalkınma politakasında iyi bir yol çizmeyi hedefliyoruz.

Yılbaşından beri Karadeniz Ekonomik İşbirliği içerisinde adil olmaya çalışıyoruz. Tüm üye devletlerin hassasiyetlerini göz önüne aldık. 

 

 

 

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