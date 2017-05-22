Motorine 8 kuruş zam yapılacak

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir.'' denildi.