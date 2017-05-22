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İŞ-YAŞAM

Motorine 8 kuruş zam yapılacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 8 kuruş zam yapılacak

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:00:49 Güncelleme: 10:28:42

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir.'' denildi.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 20 dakika önce
    arkadaş niye tavan fiyat uygulaması yok ne arttı da motorine zam geliyor şimdi
  • Misafir 24 dakika önce
    geç kaldınız zaten..13 krş indir..4 günde 2 zam yap..sendikaların sözünün geçtiği tek yer petrol iş sendikası:)))
  • Misafir 25 dakika önce
    Zam ha zam zam ha zam Somurun etimizi kemigimizi yiyinde doyun be
  • Misafir 25 dakika önce
    gec kalmayinn
  • Misafir 25 dakika önce
    Dalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah kabul etmesin!
  • Misafir 25 dakika önce
    Dalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.
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