Motorine 8 kuruş zam yapılacak

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.
PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir.'' denildi.
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YORUMLAR 7
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Misafir 20 dakika öncearkadaş niye tavan fiyat uygulaması yok ne arttı da motorine zam geliyor şimdi00
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Misafir 24 dakika öncegeç kaldınız zaten..13 krş indir..4 günde 2 zam yap..sendikaların sözünün geçtiği tek yer petrol iş sendikası:)))00
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Misafir 25 dakika önceZam ha zam zam ha zam Somurun etimizi kemigimizi yiyinde doyun be00
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Misafir 25 dakika öncegec kalmayinn00
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Misafir 25 dakika önceDalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.00
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Misafir 25 dakika önceAllah kabul etmesin!00
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Misafir 25 dakika önceDalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.00
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