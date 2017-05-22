motorin
İŞ-YAŞAM

Motorine 9 kuruş zam yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 9 kuruş zam yapıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:00:49 Güncelleme: 16:20:05 AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4.58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4.44 liradan 4.53 liraya, İzmir'de 4.46 liradan 4.55 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 18 Mayıs'ta 7 kuruş, benzinin litresine de 7 kuruş zam yapılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 42
  • Misafir
    Motorin zammına evet, indirime hayır.
  • Misafir
    ne söylesek boş yarın zam 2 gün sonra indirim sonra yine zam yine zam ham petrolün varili 110usd iken 3,65 kuruşa satılan mazot bu gün hammpetrolün varili 53usd iken 4,56 kuruş hala hesap doğru diyen maliye bakanına süpersin demekten başka ne olabilir
  • Misafir
    niye zam yine nakit paraya bindirin sırtımıza
  • Misafir
    kimin kasasına giriyor bu paralar belli değil yaziklar olsun milleti vergi deyip soyup sogana cevirdiniz
  • Misafir
    yüzde 52 ye kadar yolu var. direk yapın kurtulsun millet
  • Misafir
    Daha 1 hafta olmadı. Ne bu ya...Allah belalarını versin.
  • Misafir
    bence petol dağıtım şirketlerinin hilesi var bu işte sayın erdoğan bu duruma da el atsa süper olur... dağıtım şirketleri incelenmeye alınmalı.. acil
  • Misafir
    Yapin asilsa alisti millet sesi cikmiyor
  • Misafir
    geç kaldılar indirmeseler daha iyi 2 misli dönüyor
  • Misafir
    Hadii hiçkimse araç kullanmasın, buyrun araçları terkedelim.
  • Misafir
    Kap masraf yaptı onu çıkartması lazım değil mi
  • Misafir
    hersey dusuyor dolar ve petrol fiyatlari bizim ulkemizde zamlaniyor kontak kapatmadan olmayacak bu is
  • Misafir
    Dünyanın en pahalı benzini ve motorini...bu kadar ötv ve kdv olmaz...gidiniz yatların ve özel gemilere verilen motorinlere zam yapınız.Onlara 150 vatandaşa 460 krş...insaf!!!
  • Misafir
    Dünyanın en pahalı benzini ve motorini...bu kadar ötv ve kdv olmaz...gidiniz yatların ve özel gemilere verilen motorinlere zam yapınız.Onlara 150 vatandaşa 460 krş...insaf!!!
  • Misafir
    Dolar düşüyor mazot yükseliyor.ötv kaldırın bare ,araç alıkene ötv devletimize verdik.RTE RİCA EDİYORUM LÜTFEN KALDIRIN ,bu vergi ile devletimiz batmaz.
  • Misafir
    geç kalmıştınız
  • Misafir
    durmak yok zamlara devam
  • Misafir
    Bi bitmediniz... Ekonomiyi düzeltin artık. elimizde avucumuzda birşey kalmadı olanı da size haraç verir gibi veriyoruz.
  • Misafir
    evet evet evet evet şüküler olsun evet
  • Misafir
    devlet uyuma tavan fiyata gec
  • Misafir
    indirim zam indirim zam yaparken fiyatlar surekli yukseliyor.ayni dolar ayni brent petrol her gecen gun daha pahaliya aliyoruz
  • Misafir
    valla her gun zam eski gunlere geri donuyoz.isverenler sendikasiymis (püis) her firsatta zam yapiyor
  • Misafir
    daha geçen hafta oldu ya zam. bu ne zammı
  • Misafir
    Alavere,dalavere hadi bakalım pamuk eller cebe
  • Misafir
    ya arkadaş yeter artık ya düşmesi gereken yerde daha da artmaya başladı artık arabaya binemez olduk !!!!!!
  • Misafir
    daha 4 gün önce zam gelmedi mi arkadaş bu ne
  • Misafir
    avrupada 70 euro depo fulleniyor bizde 300 lira birim olarak bakın paraya cebimizde para kalmıyor sòmüruluyoruz
  • Misafir
    sacma sapan isler 1 euro avrupada yani 1 lira demek birim olarak bakmak gerek paraya bizde 5 lira
  • Misafir
    ohal dönemindeyiz itiraz hakkı yok.
  • Misafir
    dolar düserken mazot neden zamlanir bilen varmi
  • Misafir
    aklım almıyor artık bu duzeni lanet olsun hepsine
  • Misafir
    aklım almıyor artık bu duzeni lanet olsun hepsine
  • Misafir
    arkadaslar anlamiyormusunuz önce indirip sonra bindiriyorlar artik anlayin her indirimin ardinda buyuk bir kazik var
  • Misafir
    ettigimizi çekiyoruz
  • Misafir
    petrol varil fiyati 50 dolarin altinda ama turkiyede 80 dolarmis gibi benzin hala yazik ama yetmez 10 tl olsun
  • Misafir
    arkadaş niye tavan fiyat uygulaması yok ne arttı da motorine zam geliyor şimdi
  • Misafir
    geç kaldınız zaten..13 krş indir..4 günde 2 zam yap..sendikaların sözünün geçtiği tek yer petrol iş sendikası:)))
  • Misafir
    Zam ha zam zam ha zam Somurun etimizi kemigimizi yiyinde doyun be
  • Misafir
    gec kalmayinn
  • Misafir
    Dalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.
  • Misafir
    Allah kabul etmesin!
  • Misafir
    Dalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Has Oda' ayakkabısı yeniden tasarlanıp görücüye çıktı
İŞ-YAŞAM

'Has Oda' ayakkabısını Rus işadamı aldı
GÜBRETAŞ'ın Negmar'daki pay satışı yine iptal
İŞ-YAŞAM

İki yılda ikinci iptal... Yine satamadı
Altın değerindeki mantarın özünü ihraç ediyorlar
İŞ-YAŞAM

En az altın kadar değerli!
Rusya ile Türkiye, ticari kısıtlamaların kaldırılması için ortak bildiri imzaladı
İŞ-YAŞAM

Rusya ile Türkiye arasında kritik imza
TUSKON iddianamesinde önemli gelişme
İŞ-YAŞAM

TUSKON iddianamesi savcılığa iade
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
İŞ-YAŞAM

"Enflasyonu düşürecek tedbirler hazır"
Motorine 9 kuruş zam yapıldı
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

TÜRK İŞ KADINI FORBES'UN EN ZENGİNLER LİSTESİNDE
Rekabet Kurulu Microsoft'a soruşturma açtı
İŞ-YAŞAM

MİCROSOFT'A TÜRKİYE'DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tarkim'e kayyum atandı
İŞ-YAŞAM

TARKİM HAVACILIK ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başladı
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİZESİZ SEYAHAT ÇAĞRISI
Türkiye'den 'Orta Koridor' atağı
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN İZLEDİĞİ PROJE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme