Motorine 9 kuruş zam yapıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4.58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4.44 liradan 4.53 liraya, İzmir'de 4.46 liradan 4.55 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litresine en son 18 Mayıs'ta 7 kuruş, benzinin litresine de 7 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 42
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MisafirMotorin zammına evet, indirime hayır.00
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Misafirne söylesek boş yarın zam 2 gün sonra indirim sonra yine zam yine zam ham petrolün varili 110usd iken 3,65 kuruşa satılan mazot bu gün hammpetrolün varili 53usd iken 4,56 kuruş hala hesap doğru diyen maliye bakanına süpersin demekten başka ne olabilir00
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Misafirniye zam yine nakit paraya bindirin sırtımıza00
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Misafirkimin kasasına giriyor bu paralar belli değil yaziklar olsun milleti vergi deyip soyup sogana cevirdiniz00
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Misafiryüzde 52 ye kadar yolu var. direk yapın kurtulsun millet00
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MisafirDaha 1 hafta olmadı. Ne bu ya...Allah belalarını versin.00
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Misafirbence petol dağıtım şirketlerinin hilesi var bu işte sayın erdoğan bu duruma da el atsa süper olur... dağıtım şirketleri incelenmeye alınmalı.. acil00
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MisafirYapin asilsa alisti millet sesi cikmiyor00
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Misafirgeç kaldılar indirmeseler daha iyi 2 misli dönüyor00
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MisafirHadii hiçkimse araç kullanmasın, buyrun araçları terkedelim.00
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MisafirKap masraf yaptı onu çıkartması lazım değil mi00
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Misafirhersey dusuyor dolar ve petrol fiyatlari bizim ulkemizde zamlaniyor kontak kapatmadan olmayacak bu is00
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MisafirDünyanın en pahalı benzini ve motorini...bu kadar ötv ve kdv olmaz...gidiniz yatların ve özel gemilere verilen motorinlere zam yapınız.Onlara 150 vatandaşa 460 krş...insaf!!!00
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MisafirDünyanın en pahalı benzini ve motorini...bu kadar ötv ve kdv olmaz...gidiniz yatların ve özel gemilere verilen motorinlere zam yapınız.Onlara 150 vatandaşa 460 krş...insaf!!!00
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MisafirDolar düşüyor mazot yükseliyor.ötv kaldırın bare ,araç alıkene ötv devletimize verdik.RTE RİCA EDİYORUM LÜTFEN KALDIRIN ,bu vergi ile devletimiz batmaz.00
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Misafirgeç kalmıştınız00
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Misafirdurmak yok zamlara devam00
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MisafirBi bitmediniz... Ekonomiyi düzeltin artık. elimizde avucumuzda birşey kalmadı olanı da size haraç verir gibi veriyoruz.00
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Misafirevet evet evet evet şüküler olsun evet00
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Misafirdevlet uyuma tavan fiyata gec00
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Misafirindirim zam indirim zam yaparken fiyatlar surekli yukseliyor.ayni dolar ayni brent petrol her gecen gun daha pahaliya aliyoruz00
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Misafirvalla her gun zam eski gunlere geri donuyoz.isverenler sendikasiymis (püis) her firsatta zam yapiyor00
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Misafirdaha geçen hafta oldu ya zam. bu ne zammı00
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MisafirAlavere,dalavere hadi bakalım pamuk eller cebe00
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Misafirya arkadaş yeter artık ya düşmesi gereken yerde daha da artmaya başladı artık arabaya binemez olduk !!!!!!00
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Misafirdaha 4 gün önce zam gelmedi mi arkadaş bu ne00
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Misafiravrupada 70 euro depo fulleniyor bizde 300 lira birim olarak bakın paraya cebimizde para kalmıyor sòmüruluyoruz00
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Misafirsacma sapan isler 1 euro avrupada yani 1 lira demek birim olarak bakmak gerek paraya bizde 5 lira00
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Misafirohal dönemindeyiz itiraz hakkı yok.00
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Misafirdolar düserken mazot neden zamlanir bilen varmi00
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Misafiraklım almıyor artık bu duzeni lanet olsun hepsine00
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Misafiraklım almıyor artık bu duzeni lanet olsun hepsine00
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Misafirarkadaslar anlamiyormusunuz önce indirip sonra bindiriyorlar artik anlayin her indirimin ardinda buyuk bir kazik var00
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Misafirettigimizi çekiyoruz00
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Misafirpetrol varil fiyati 50 dolarin altinda ama turkiyede 80 dolarmis gibi benzin hala yazik ama yetmez 10 tl olsun00
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Misafirarkadaş niye tavan fiyat uygulaması yok ne arttı da motorine zam geliyor şimdi90
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Misafirgeç kaldınız zaten..13 krş indir..4 günde 2 zam yap..sendikaların sözünün geçtiği tek yer petrol iş sendikası:)))60
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MisafirZam ha zam zam ha zam Somurun etimizi kemigimizi yiyinde doyun be30
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Misafirgec kalmayinn30
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MisafirDalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.60
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MisafirAllah kabul etmesin!00
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MisafirDalga geçiyor bunlar bizimle Önce indir sonra bindir.00
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