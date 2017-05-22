Boeing Suudi Arabistan’la uçak satışı anlaşması imzaladı

ABD’li uçak üreticisi Boeing, Suudi Arabistan’la savunma ve ticaret alanında bir dizi anlaşmaya imza attığını duyurdu. Anlaşmalar kapsamında Boeing’in Suudi Arabistan’a askeri uçak ve yolcu uçağı satacağı kaydedildi. Kaç uçak satışı yapılacağı ve anlaşmanın toplam değeri konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı, aralık ayında Suudi Arabistan’a CH-47F Chinook kargo helikopterleri satışı için anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın değerinin 3,1 milyar doları aştığını duyurmuştu.

Öte yandan Suudi Arabistan enerji şirketi Aramco da, ABD şirketleriyle 50 milyar değerinde anlaşmalar imzaladığını bildirdi.

380 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMALAR İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülke arasında savunma ve ticaret alanında 380 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandığı açıklandı. Bunun 110 milyar dolarlık kısmının savunma alanındaki anlaşmaları kapsadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki anlaşmaların değerinin 380 milyar doları aştığını belirterek “Bu yatırımlar gelecek 10 yılda ABD ve Suudi Arabistan’da yüz binlerce iş olanağı yaratacak” dedi.