Pegasus
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Pegasus iki uçağını sattı

Pegasus, iki Boeing uçağını 92 milyon dolara Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services firmalarına sattı. Şirket satıştan elde edeceği kârı yeni yatırımlar ve nakit ihtiyacı için kullanacak.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:45:39 Güncelleme: 12:01:31 HABERTURK.COM

Pegasus Mart ayında da portföy değişimini hızlandırmak için toplam 7 adet B737-800NG ticari yolcu uçağını 178.7 milyon dolar karşılığında satacağını duyurmuştu. Öte yandan şirket bu yıl içinde 6 yeni uçağı filosuna katacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamada, Pegasus ile Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services firmaları arasında varılan iki ayrı anlaşma ile şirket aktifleri arasında yer alan iki Boeing 737-800NG uçağın toplam 92 milyon dolara satışı konusunda mutabakat sağlandığı belirtildi. İki uçaktan ilkinin tesliminin 16 Mayıs'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, ikinci uçağın ise 31 Mayıs'a kadar alıcıya devrinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, satıştan kâr elde edilmesinin öngörüldüğü, kâr tutarının satışa konu uçakların teslim tarihi itibarıyla kesin olarak hesaplanacağı belirtilerek, satış kârının şirketin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.

HEM SATIYOR HEM ALIYOR

Pegasus, mart ayında yaptığı açıklamada ise 7 adet B737-800NG ticari yolcu uçağını 178.7 milyon dolar karşılığında Air Lease Corporation'a satacağını ve satış işleminin amacının yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmak olduğu belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şirketimiz planlanan Airbus teslimatlarının öne çekilmesi amacı doğrultusunda hareket etmektedir. Satışa konu uçakların tamamının finansmanı finansal kiralama ile sağlanmış olup satış bedeli kısmen bakiye borcun kapatılmasında kullanılacaktır. Artan tutar şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır. Şirketimizin filosunda hâlihazırda dokuz adedi bulunan ve 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında teslimatı 2017 ve sonrasında devam edecek Airbus 320/321neo uçakların filodaki payının artmasıyla Şirketin ortalama filo yaşının düşürülmesi ve uçak işletme maliyetlerinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. Uçak satış işlemlerinin tamamının 31/10/2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir."

6 YENİ UÇAK

Pegasus bir taraftan elindeki bazı uçakları satarken, diğer taraftan da yeni uçak yatırımları yapıyor. Pegasus Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Nane, geçtiğimix ay yaptığı açıklamada, "Geçen sene biz 9 uçak aldık, sadece buna 450 milyon dolar yatırım yaptık. Bu sene 6 uçak daha alıyoruz, 300 milyon dolar daha yatırım yapıyoruz. Biz ülkemize, sektörümüze ve ülkemizin geleceğine inanıyoruz" demişti.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Akillica olani yapiyor türkiyede thy haric yeni ucak kulllanan sirket yok emirates luftansa eskilerini kullaniyoruz.pegasus dogru bir hamle yapiyor.çünkü pazar büyüyor ucak fiyatlarida 2020 de şu anki fiyatin yüzde 30 artmasi söz konusu
  • Misafir 20 dakika önce
    3.havalimanina yeni ucaklar yakisir tabiki. Durmak yol yola devam
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