Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, nisan ayında 6 bin 447 oldu

Nisanda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 4,58, kooperatif sayısı yüzde 32,39 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 4,93 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9,75, kapanan kooperatif sayısı yüzde 47,17 artış gösterirken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 6,61 geriledi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 9,84, kurulan kooperatif sayısında yüzde 23,68 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,01 artış kaydedildi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,64, kooperatif sayısı yüzde 5,41 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,69 azaldı.

BARTIN VE GÜMÜŞHANE'DE ŞİRKET KURULMADI

Nisanda kurulan toplam 6 bin 447 şirket ve kooperatifin yüzde 80,67'sini limited şirketler, yüzde 17,81'ini anonim şirketler, yüzde 1,46'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,85'i İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 6,55'i de İzmir'de kuruldu. Nisanda Bartın ve Gümüşhane'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Öte yandan yılın ilk 4 ayında, toplam 24 bin 485 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 842'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 298'i inşaat, 934'ü ise imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 512'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 233'ü inşaat, 593'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 235'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 148'inin inşaat, 109'unun da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'inin inşaat, 117'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 586 yabancı ortak sermayeli şirketin 193'ü Suriye ortaklı oldu.

Ocak-nisan döneminde kurulan bin 793 yabancı ortak sermayeli şirketin 243'ü anonim, bin 550'si limited şirket oldu. Bu şirketlerin 198'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 158'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 132'si gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,63'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.