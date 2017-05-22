Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı.
Törene, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da katıldı.
Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
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YORUMLAR 7
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MisafirÖnce tükür, sonra yala. Olan türk vatandaşına olsun, madem yalayacaktın, neden tükürdün? Bu hatanın cezası olmayacak mı?00
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Misafireee ırak kendi domatesini üreticeğini bildirine , soluğu rusyada aldık devlet büyüklerimiz!00
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MisafirAk parti artik sıktı o degilmiki soylu ile sancak parti yönetimine girmiş artik partiye destek azalır00
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MisafirEvet, arkadaş da yazmış, farkına varan biliyor, Türkiye Rus turistlere 3 ay ikamet izni veriyor, vize filan yok, ama Türk turist için hala vize uyguluyor Rusya. Bu uygulama adil değil, mütekabiliyet kurallarına uygun değil. Yetkililerimizden bu konuya eğilmelerini istiyoruz.00
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Misafirbu gün zirvede medvedev yanimdan geçti00
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Misafirvizeler unutuldu. ruslar ellerini sallaya sallaya türkiyeye girerken neden türklere vize uygulanıyor?90
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Misafirgüzel bir gelişme30
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MisafirABD hainlik yapar şimdi30
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Misafirhayirli olsun30
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