Rusya, Türkiye
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Rusya ile Türkiye, ticari kısıtlamaların kaldırılması için ortak bildiri imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:51:48 Güncelleme: 14:29:14 AA

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı.

Törene, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da katıldı.

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

 

 

 

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YORUMLAR 7
  • Misafir
    Önce tükür, sonra yala. Olan türk vatandaşına olsun, madem yalayacaktın, neden tükürdün? Bu hatanın cezası olmayacak mı?
  • Misafir
    eee ırak kendi domatesini üreticeğini bildirine , soluğu rusyada aldık devlet büyüklerimiz!
  • Misafir
    Ak parti artik sıktı o degilmiki soylu ile sancak parti yönetimine girmiş artik partiye destek azalır
  • Misafir
    Evet, arkadaş da yazmış, farkına varan biliyor, Türkiye Rus turistlere 3 ay ikamet izni veriyor, vize filan yok, ama Türk turist için hala vize uyguluyor Rusya. Bu uygulama adil değil, mütekabiliyet kurallarına uygun değil. Yetkililerimizden bu konuya eğilmelerini istiyoruz.
  • Misafir
    bu gün zirvede medvedev yanimdan geçti
  • Misafir
    vizeler unutuldu. ruslar ellerini sallaya sallaya türkiyeye girerken neden türklere vize uygulanıyor?
  • Misafir
    güzel bir gelişme
  • Misafir
    ABD hainlik yapar şimdi
  • Misafir
    hayirli olsun
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