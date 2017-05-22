Altın değerindeki mantarın özünü ihraç ediyorlar

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Firmalarında bu değerli mantar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve özü üretmeyi başardıklarını dile getiren Durukan, "Bu mantarın özünü, yani etken maddesini, ilaç ham maddesi olarak yurt dışındaki ilaç firmalarına satıyoruz. Çok değerli bir mantar. Bu konuda birçok üniversite çalışmalar yaptı ve laboratuvar ortamında üretimi yapılamadı. Köylülerimiz doğadan topluyorlar. Köylülere dikkatli olmalarını söylüyoruz. Genç mantarları toplamasınlar. Yetişkin mantarları toplasınlar ki bölgemizde nesli devam edebilsin." diye konuştu.