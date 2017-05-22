Altın değerindeki mantarın özünü ihraç ediyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulu bir firma, kurusunun kilosu bin liraya kadar çıkan kuzugöbeği mantarının özünü çıkarıp ilaç sanayisi için ihraç ediyor.
Mart ile mayıs ayları arasında, ormanlarda rastlanan kuzugöbeği mantarı, besleyici değerinin yüksekliği dolayısıyla talep görüyor. Taze toplandığı dönemlerde kilosu 200 lira, kurusu ise bin liraya varan fiyatlardan alıcı bulan bu mantar türü, birçok orman köylüsünün önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.
Edremit Körfezi'nde köylülerin Kazdağları'ndan toplayıp sattığı kuzugöbeği mantarına, vatandaşlar kadar bitki özü üretimi üzerine faaliyet gösteren bir Ar-Ge firması da rağbet gösteriyor.
Kuzugöbeği mantarını özü için işleyen firmanın sahibi Faruk Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu türün Kazdağları köylüleri için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyledi.
Firmalarında bu değerli mantar üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve özü üretmeyi başardıklarını dile getiren Durukan, "Bu mantarın özünü, yani etken maddesini, ilaç ham maddesi olarak yurt dışındaki ilaç firmalarına satıyoruz. Çok değerli bir mantar. Bu konuda birçok üniversite çalışmalar yaptı ve laboratuvar ortamında üretimi yapılamadı. Köylülerimiz doğadan topluyorlar. Köylülere dikkatli olmalarını söylüyoruz. Genç mantarları toplamasınlar. Yetişkin mantarları toplasınlar ki bölgemizde nesli devam edebilsin." diye konuştu.