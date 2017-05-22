GÜBRETAŞ, Negmar Denizcilik
İŞ-YAŞAM

GÜBRETAŞ'ın Negmar'daki pay satışı yine iptal

Gübre Fabrikaları'nın (GÜBRETAŞ) Negmar Denizcilik'teki yüzde 40 payının satışı için iki yılda ikinci kez çıktığı ihale yine iptal edildi. İhaleyi kazanan Raintrade Petrokimya, 2015 yılındaki gibi yine yükümlülüklerini yerine getiremedi ve Gübre Fabrikaları'nın Negmar'daki payı satılamadı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:39:53 Güncelleme: 14:52:31 HABERTURK.COM

Gübre Fabrikaları, 2010 yılında yüzde 40 payla iştirak ettiği Negmar Denizcilik'teki paylarını satamadı. 2013 yılından bu yana Eskihisar-Yalova-Topçular arasında hızlı feribotlarla binek araç ve yolcu taşıma hizmetini yürüten İstanbul Lines’ın da bağlı bulunduğu Negmar'daki yüzde 40 pay için 25 Ocak'ta çıkılan ihalede en yüksek teklifi 21 milyon 50 bin TL ile Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş vermişti.

Ancak aradan geçen dönemde Raintrade üzerine düşen mali yükümlülükleri yerine getiremedi ve ihale geçtiğimiz günlerde iptal edildi.

Gübre Fabrikaları'ndan yapılan açıklamada, "Şirketimizin Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. nezdindeki paylarının Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ("Raintrade") devri ve satışı ile ilgili tüm işlemleri yapma hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar verildiği, kamuoyuna duyurulmuştu. Raintrade, sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getiremediği için satış işlemi gerçekleştirilememiştir" denildi.

İKİ YIL ÖNCE DE AYNISI OLMUŞTU

Gübre Fabrikaları Negmar'daki yüzde 40 payı için Kasım 2015'te de ihaleye çıkılmış ve ihaleyi yine Raintrade kazanmıştı. Raintrade'in o dönem teklif ettiği para ise 21.2 milyon dolardı. (61.5 milyon TL)

Ancak satış yine gerçekleşmemiş ve Gübre Fabrikaları işlemden iki ay sonra bir açıklama yaparak Raintrade'in 'teminat, kefalet, garantörlük, ipotek ve benzeri tüm mükellefiyetlerin devredilmesi' şartını sağlayamadığı için satıştan vazgeçildiğini bildirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Twitter’ın kurucusu, Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettikleri eleştirisi için özür diledi
İŞ-YAŞAM

Twitter’ın kurucusundan Trump özrü: Gerçekten üzgünüm
Boeing Suudi Arabistan’la uçak satışı anlaşması imzaladı
İŞ-YAŞAM

ABD ve Suudi Arabistan uçak satışında da anlaştı
Hissedarlar, 27 milyar euroluk anlaşmayı reddeden Akzo'ya dava açtı
İŞ-YAŞAM

27 milyar euroluk anlaşmayı reddeden şirkette isyan
Pegasus iki uçağını sattı
İŞ-YAŞAM

İki uçağını daha sattı
Emeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
İŞ-YAŞAM

Emekli aylıklarıyla ilgili önemli gelişme
Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, nisan ayında 6 bin 447 oldu
İŞ-YAŞAM

İşte kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı
Rusya ile Türkiye, ticari kısıtlamaların kaldırılması için ortak bildiri imzaladı
İŞ-YAŞAM

RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK İMZA
Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

TÜRK İŞ KADINI FORBES'UN EN ZENGİNLER LİSTESİNDE
Altın değerindeki mantarın özünü ihraç ediyorlar
İŞ-YAŞAM

EN AZ ALTIN KADAR DEĞERLİ!
'Has Oda' ayakkabısı yeniden tasarlanıp görücüye çıktı
İŞ-YAŞAM

'HAS ODA' AYAKKABISINI RUS İŞADAMI ALDI
TUSKON iddianamesinde önemli gelişme
İŞ-YAŞAM

TUSKON İDDİANAMESİ SAVCILIĞA İADE
GÜBRETAŞ'ın Negmar'daki pay satışı yine iptal
İŞ-YAŞAM

İKİ YILDA İKİNCİ İPTAL... YİNE SATAMADI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme