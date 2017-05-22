Gübre Fabrikaları, 2010 yılında yüzde 40 payla iştirak ettiği Negmar Denizcilik'teki paylarını satamadı. 2013 yılından bu yana Eskihisar-Yalova-Topçular arasında hızlı feribotlarla binek araç ve yolcu taşıma hizmetini yürüten İstanbul Lines’ın da bağlı bulunduğu Negmar'daki yüzde 40 pay için 25 Ocak'ta çıkılan ihalede en yüksek teklifi 21 milyon 50 bin TL ile Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş vermişti.

Ancak aradan geçen dönemde Raintrade üzerine düşen mali yükümlülükleri yerine getiremedi ve ihale geçtiğimiz günlerde iptal edildi.

Gübre Fabrikaları'ndan yapılan açıklamada, "Şirketimizin Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. nezdindeki paylarının Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ("Raintrade") devri ve satışı ile ilgili tüm işlemleri yapma hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına karar verildiği, kamuoyuna duyurulmuştu. Raintrade, sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getiremediği için satış işlemi gerçekleştirilememiştir" denildi.

İKİ YIL ÖNCE DE AYNISI OLMUŞTU

Gübre Fabrikaları Negmar'daki yüzde 40 payı için Kasım 2015'te de ihaleye çıkılmış ve ihaleyi yine Raintrade kazanmıştı. Raintrade'in o dönem teklif ettiği para ise 21.2 milyon dolardı. (61.5 milyon TL)



Ancak satış yine gerçekleşmemiş ve Gübre Fabrikaları işlemden iki ay sonra bir açıklama yaparak Raintrade'in 'teminat, kefalet, garantörlük, ipotek ve benzeri tüm mükellefiyetlerin devredilmesi' şartını sağlayamadığı için satıştan vazgeçildiğini bildirmişti.