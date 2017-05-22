Microsoft, Rekabet Kurulu
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Rekabet Kurulu Microsoft'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Microsoft hakkında hakim durumu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:45:11 Güncelleme: 16:01:20 Reuters

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danıştay kararı üzerine "internet kafelere yönelik olarak hazırlanan '3+ Projesi' kapsamında Rekabet Kanunu'nu ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusu" yeniden değerlendirildi.

Rekabet Kurulu bunun 20 Nisan tarihli toplantısında soruşturma başlatma kararı verdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Saldırın etrafa. Dünyada tek bir dostumuz kalmasın e mi!?
  • Misafir
    buda booking gibi olmasın :)
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