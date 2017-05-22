Rekabet Kurulu Microsoft'a soruşturma açtı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danıştay kararı üzerine "internet kafelere yönelik olarak hazırlanan '3+ Projesi' kapsamında Rekabet Kanunu'nu ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusu" yeniden değerlendirildi.
Rekabet Kurulu bunun 20 Nisan tarihli toplantısında soruşturma başlatma kararı verdi.
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YORUMLAR 1
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MisafirSaldırın etrafa. Dünyada tek bir dostumuz kalmasın e mi!?00
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Misafirbuda booking gibi olmasın :)00
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