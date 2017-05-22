Tarkim
İŞ-YAŞAM

Tarkim'e kayyum atandı

Tarkim Havacılık şirketi'ne FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:59:23 Güncelleme: 16:21:37

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.

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