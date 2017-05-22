Marmaris, Saluzi, yat
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Süper motor yat "Saluzi" Marmaris'te

Marmaris Limanı'na demirleyen ve mor ağırlıklı renkleriyle ilgi odağı olan yata, 17 bin litre akaryakıt ikmal edildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:24:21 Güncelleme: 17:32:47 AA

Avustralya'da 2003'te inşa edilen ve dış dizaynı ile ilgi çeken Malta bayraklı 69 metrelik süper yat "Saluzi" Marmaris Limanı'na yanaştı.

Dış tasarımındaki mor ağırlıklı renkleri ile ilgi odağı olan yatın körfezden geçişi turistler ve vatandaşlarca ilgiyle izledi. Genellikle Asya sularında charter yat turizminde hizmet eden Saluzi'ye 17 bin litre gümrüksüz akaryakıt ikmali gerçekleştirildi. Yiyecek ve içecek ikmali de yapılan yat gün boyu limanda kaldı.

Süper motor yatta iki ana suit, spa, iki jakuzi, spor salonu, açık hava sineması, dalış merkezi ve 16 çift kabin bulunuyor. İçinde her türlü imkanı barındıran yat lüks bir oteli aratmıyor. Yatın misafirlerinin kimler olduğu hakkında bir bilgi verilmedi.

HAFTALIK KİRASI 500 BİN EURO

Saluzi'de, 80 metrekarelik geniş güneşlenme terası, 339 metrekarelik köprü güvertesi, 494 metrekarelik geniş üst güvertesi, 6 VIP misafir kabini de bulunuyor. Yatın haftalık kira bedelinin 500 bin avro olduğu kaydedildi.

Adının Çin efsanesi savaş atından alan "Saluzi"nin dış tasarımı Çinli sanatçı Li Jiwei tarafından yapılmış. Yat 16 knotluk seyir hızına ulaşabiliyor.

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