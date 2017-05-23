Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet
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Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet büyümeye devam ediyor

Teknoloji dünyasının 5 devi Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet büyümeye devam ediyor. Şirketler arasında ciro ve müşteri savaşının yanı sıra piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olma yarışı da sürüyor

23 Mayıs 2017 Salı, 08:49:31 Güncelleme: 09:04:13

Teknoloji dünyası kalan 20 yıl içerisinde ürün ve hizmetler bakımından tamamen değişirken bu ürün ve hizmetleri sağlayan şirketler de büyük değişim geçirdi. Bu değişime ayak uyduramayanlar isimleri ne güçlü, markaları da kadar parlak olursa olsun sürede ortadan kalktı. Kalanlar arasında özellikle Microsoft, Amazon Alphabet (Google) dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Her çıkış noktası olarak bir üründen doğan şirketler zamanla ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeyi başardı.



YATIRIMCILARIN GÖZDESİ OLDU

Habertürk Gazetesi'nden Mahmut Sancak'ın haberine göre, bu özellik elbette yatırımcıların da dikkatinden kaçmıyor. göre halen teknoloji dünyasının en iddialı şirketleri olarak öne çıkan Facebook, Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet’in (Google) toplam piyasa 2.9 trilyon dolarla döndürücü bir seviyeye ulaştı. Bu rakam ingiltere Fransa gibi ülkelerin safi yurtiçi hasılalarını (GSYH) bile geride bıraktı.

Türkiye’nin ise 800 milyar olan GSYH’sini ise üçe katladı. Şirketlerin başarı hikâyeleri ise tanıttıkları her yeni ürün ve hizmetle yeni bir boyuta ulaşıyor. Apple 804 milyar dolarlık piyasa değeri, iPhone akıllı telefonu ve büyük bir başarıyla pazarladığı ‘Apple yaşam tarzı’ ile şirketi bugünlere kadar getirdi. Amazon ve Alphabet ise hâlâ iddialı. Sektörün yeni oyuncusu olarak görülen Facebook ise özellikle kişiselleştirilmiş kullanıcı bilgilerinin toplanıp yeni ürünlere çevrilmesi konusunda oldukça başarılı. Ancak sektörde rekabet sürekli kızışıyor. Bu, gelecekte hayatta kalacak şirketlerin en azından yapay zekâ, robot teknolojileri ve insansız araçlar konusunda başarılı olmalarını gerektirecek. Bunu başaran hayatta kalacak başaramayan ise şu an için inanılması zor gibi gürünse de tarihe karışacak.

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