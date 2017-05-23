MESBAŞ'ın TDİ'ye ait hisseleri özelleştirilecek

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin sermayesinde içinde 2.3 milyon TL tutarında yüzde 21.26 oranındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait hisse, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, MESBAŞ'ın tamamı ödenmiş olan 10.8 milyon TL çıkarılmış

sermayesi içindeki 2.3 milyon lirayı temsil eden hisselerin satışı için açılan 500,000 TL geçici teminat bedelli ihaleye 13

Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna

dâhil olarak ihaleye dahil olabilecekler. Ancak bu ortak girişim grupları sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.