MESBAŞ
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MESBAŞ'ın TDİ'ye ait hisseleri özelleştirilecek

MESBAŞ'ta TDİ'ye ait yüzde 21.26 oranındaki hisse satış yöntemiyle özelleştirilecek

23 Mayıs 2017 Salı, 09:15:53 Güncelleme: 09:18:11 Reuters

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin sermayesinde içinde 2.3 milyon TL tutarında yüzde 21.26 oranındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait hisse, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, MESBAŞ'ın tamamı ödenmiş olan 10.8 milyon TL çıkarılmış
sermayesi içindeki 2.3 milyon lirayı temsil eden hisselerin satışı için açılan 500,000 TL geçici teminat bedelli ihaleye 13
Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna
dâhil olarak ihaleye dahil olabilecekler. Ancak bu ortak girişim grupları sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.

 

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