İŞ-YAŞAM

Kadınların gelir kapısı "Asma yaprağı"

23 Mayıs 2017 Salı, 10:02:45 AA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hasadı başlayan asma yaprağı toplama işi, kadınlar için gelir kaynağı konumunda bulunuyor. Günlük kazançları 40 TL oluyor

  • 1 Kadınların gelir kapısı "Asma yaprağı"
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    İlçeye bağlı pek çok köyde üretilen yaprağın hasadı, genellikle kadınlar tarafından yapılıyor. Bu işte çalışan erkek ise çok az sayıda bulunuyor. 

  • 2 Kadınların gelir kapısı "Asma yaprağı"
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    Mayıs ayında başlayıp ağustos ayına kadar devam eden asma yaprağı hasadı, kadınlar için de gelir kapısı oluyor.

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    Evlerinde çocuklarına bakan, ev işlerini yapan kadınlar, aynı zamanda bağda yaprak toplama işinde çalışarak ev geçimine katkı sağlıyor.

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    Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal, ilçedeki çiftçilerin en büyük gelir kaynağının asma yaprağı olduğunu söyledi. 

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    İlçede 17 bin dönüm alanda yaprak üretimi yapıldığını, ortalama 7 bin ton asma yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini bildiren Köksal, bundan da yaklaşık 42 milyon lira gelir sağlandığını kaydetti. Köksal, asma yaprağı hasadında genellikle kadınların çalıştığının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

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