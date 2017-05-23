Kadınların gelir kapısı "Asma yaprağı"

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Zeynep Duman da 10 yıldır bu işi yaptığına dikkati çekerek, artık kendisine zor gelmediğini söyledi.Gençler için biraz daha zor olduğunu belirten Duman, "İşi öğrenene kadar biraz zorluk çekiyorlar. Alıştıktan sonra artık kolay geliyor. Bu işin erkeklere göre değil, kadınların işi olduğunu düşünüyorum" dedi.