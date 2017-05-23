Kadınların gelir kapısı "Asma yaprağı"

İlçede 17 bin dönüm alanda yaprak üretimi yapıldığını, ortalama 7 bin ton asma yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini bildiren Köksal, bundan da yaklaşık 42 milyon lira gelir sağlandığını kaydetti. Köksal, asma yaprağı hasadında genellikle kadınların çalıştığının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:
Zeynep Duman da 10 yıldır bu işi yaptığına dikkati çekerek, artık kendisine zor gelmediğini söyledi.Gençler için biraz daha zor olduğunu belirten Duman, "İşi öğrenene kadar biraz zorluk çekiyorlar. Alıştıktan sonra artık kolay geliyor. Bu işin erkeklere göre değil, kadınların işi olduğunu düşünüyorum" dedi.