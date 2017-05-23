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Yunanistan'ın kurtarma programında anlaşma sağlanamadı

Yunanistan, kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma sağlayamadı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:12:26 Güncelleme: 10:13:47 AA

Euro para birimini kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanları ygörüşmek üzere "Euro Grubu Toplantısı" için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem yaklaşık 8 saat süren görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dijsselbloem, bakanların borç sürdürülebilirliği konusunu derinlemesine tartıştıklarına dikkati çekerek, bir anlaşmaya varılmasına yakın olduklarını söyledi.

Yunan hükümetinin çok ciddi çalışmalar yaptığını ve anlaşma sağlanması için ilerleme kaydettiğini belirten Dijsselbloem, "Bir sonraki kredi diliminin yaz öncesi serbest bırakılabilmesi için çalışmalar devam edecek. İkinci değerlendirme sürecini resmen tamamlamaya yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

Dijsselbloem, bu konuları gelecek haftalarda çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, bu noktada Yunanistan'la bir anlaşma sağlayamadıklarını aktardı.

Yunanistan'ın borçlarının hafifletilmesi konusunun kurtarma programı tamamlanınca ele alınacağını vurgulayan Dijsselbloem, kurtarma programına IMF'nin katılımının önemine işaret etti.

Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirme süreci tamamlanamadığı için yeni kredi dilimleri serbest bırakılamıyor. Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar euro geri ödemesi gerekiyor.

Kreditörler, Yunanistan'dan toplam 86 milyar euroluk kurtarma programı çerçevesinde gerekli reformları yapmasını istiyor.

Yunanistan'ın toplam borç yükünün bu yıl 300 milyar euroyu aşması ve borçların milli gelirinin yüzde 180'ini ulaşması öngörülüyor. 2010 yılından bu yana üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan, euro bölgesinde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumda bulunuyor.

Yunan tarafı 300 milyar euroyu geçen borcun hafifletilmesi konusunda kreditörlerle bir anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Atina'da 2 Mayıs'ta yapılan görüşmelerde Yunanistan ve uluslararası kreditörleri üçüncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için gerekli kemer sıkma tedbirleri üzerinde ön anlaşma sağlamıştı.

Yunan Parlamentosu 18 Mayıs'ta kurtarma programı kapsamında ek kemer sıkma tedbirleri içeren yeni torba yasa tasarısını onaylamıştı.

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