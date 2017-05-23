Türk markaları yurtdışında 500'den fazla mağaza açacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, BMD ile Alkaş Danışmanlık iş birliğiyle düzenlenen, perakendenin büyüme planları ve yurt dışındaki fırsatların mercek altına alındığı "Yurt Dışı Açılımı Toplantıları"nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

BMD üyesi 99 markanın halihazırda 110 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde mağazası ve Türk tabelası ile hizmet verdiğini dile getiren Öncel, 12 bin 500 satış noktasında var olduklarını, buralarda ciddi hizmetler verdiklerini söyledi.

Öncel, Türk markalarının sınır ötesinde önemli ekonomik operasyonlara imza attığını kaydederek, yurt dışında bu yıl açılacak toplam mağaza sayısının 500'ün üzerine çıkacağını öngördüklerini aktardı.

Yurt dışındaki Türk markalarının o ülkenin insanına dokunduğunu ve duygusal bağ kurduğunu ifade eden Öncel, "99 BMD markasının 110 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde mağazası var. Bu rakamı yıl sonunda 3 binin üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Türk markaları yıl sonunda yurt dışında 500 yeni mağaza hedefini aşacak." diye konuştu.

Markalarını Türk ekonomisinin ve perakende sektörünün "ekonomik özel kuvvetleri" olarak adlandırdıklarını dile getiren Öncel, yakın gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacaklarını vurguladı.

"KİRADA KDV YÜZDE 8 OLSUN"

Öncel, Türkiye'nin yurt dışında en önemli tanıtım elçisi olan markaların yurt içindeki sorunlarına da çözüm üretmek için çaba harcadıklarını belirterek, yurt içinde güçlü olarak yurt dışına açılabileceklerini aktardı.

BMD üyesi 412 markanın yurt içinde 378 AVM ve caddelerde yaklaşık 65 bin mağazasının bulunduğu bilgisini veren Öncel, şöyle devam etti:

"Biz bu mağazalarda ürünlerimizi yüzde 8 KDV ile satıyor ancak gider kalemlerimiz içinde çok önemli payı olan kiramızı yüzde 18 KDV ile ödüyoruz. Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktı. Bu durum pek çok perakendeciyi KDV'de alacaklı duruma getirdi ve finansal yük oluşturmaya başladı. Kiralarda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle ilgili hükümetimizden ve Maliye Bakanımızdan yaklaşım bekliyoruz."

"ANNELER GÜNÜNDE İŞLEM REKORU KIRILDI"

Öncel, özel günlerin perakende sektörü açısından önemine dikkati çekerek, geride kalan Anneler Gününde işlem rekoru kırıldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerinden bahseden Öncel, Anneler Gününü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Öncel, Anneler Gününün perakendecileri için iyi geçtiğinin altını çizerek, en fazla işlemin 13 Mayıs Cumartesi gerçekleştiğini anlattı.

En yüksek artışın kuyum ve konaklama harcamalarında yaşandığını aktaran Öncel, "Özel günlere kıyaslamalı baktığımızda Anneler Gününde işlem rekorunun kırılması annelerimize verdiğimiz değeri ortaya koyuyor." dedi.

"YENİ PAZARLARA GİRMEK İSTEYENLERE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

BMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, derneğin yurt dışı deneyimleri ile yeni planlarını anlattı.

Türkiye'nin markaları olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde yurt dışında büyümeye devam edeceklerini dile getiren Yavuz, bu çerçevede yeni pazarlara girmek isteyen markalara ve halen yurt dışında faaliyet gösteren markaların stratejik planlarına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Yavuz, "Yeni ekonomi olarak adlandırdığımız e-ticaret ve dijitalleşmeyi daha etkin kullanacağız. BMD markaları olarak yurt dışı açılım çalışmalarımızda birikimlerimizi birbirimizle paylaşarak hedef pazarlarda çok daha hızlı yol alacağız." dedi.