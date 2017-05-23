Güneydoğu'dan 105 ülkeye sabun gidiyor

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Abdulkadir Çıkmaz, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki ihracatçıların yurt dışına açılma konusunda oldukça iyi durumda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugün yurt dışına giden her uçakta mutlaka bir Güneydoğulu ihracatçı bulabilirsiniz. Sabun ve sabunculuk Nizip başta olmak üzere bölgemizde önemli bir iş kolu. Bu sektörle ilgili de birçok proje hayat buldu ve sonuçlar vermeye başladı" diye konuştu.