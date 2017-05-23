İŞ-YAŞAM

Güneydoğu'dan 105 ülkeye sabun gidiyor

23 Mayıs 2017 Salı, 11:57:36 AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çoğu geleneksel yöntemle üretilen banyo sabunları,105 ülkeye ihraç ediliyor. Ülkeler arasında Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da yer alıyor

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    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı açıklamada, birlik üyesi girişimcilerin ürettiği sabunların 2016 yılında başta Ortadoğu olmak üzere, kuzey ve güney Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da arasında yer aldığı 105 ülkeye satıldığını söyledi.

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    Geleneksel yöntemle üretilen sabunların geçen yıl 119 bin 826 tonunun ihraç edildiğini aktaran Çıkmaz, bu satıştan 118 milyon 188 bin dolar gelir elde edildiğini vurguladı.

     

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    Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışına yapılan 39 bin 789 ton satıştan 36 milyon 49 bin dolar gelir sağlandığını kaydeden Çıkmaz, son dönemlerde doğal ürünlere ilginin arttığını anlattı.

     

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    Çıkmaz, sabunun Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika'da da yaygınlaşmasında, ihracatçıların dünya genelinde gerçekleştirdiği çeşitli tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğunu aktardı.

     

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    Abdulkadir Çıkmaz, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki ihracatçıların yurt dışına açılma konusunda oldukça iyi durumda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugün yurt dışına giden her uçakta mutlaka bir Güneydoğulu ihracatçı bulabilirsiniz. Sabun ve sabunculuk Nizip başta olmak üzere bölgemizde önemli bir iş kolu. Bu sektörle ilgili de birçok proje hayat buldu ve sonuçlar vermeye başladı" diye konuştu.

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