Sabancı Holding Hilton Parksa'yı kapatma kararı aldı

Sabancı Holding, 1990 yılında açtığı ve Hilton Parksa olarak hizmet veren Maçka'daki binasını iş dünyası temsilcileri ve profesyonellerin artan eğitim ve kariyer gelişim taleplerini karşılamak için Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etme kararı aldı.

Sabancı Üniversitesi, yapılacak renovasyon çalışmalarının ardından binayı profesyonellere yönelik eğitim hizmetleri için kullanacak.

Ankara, Adana ve Mersin'deki oteller ise faaliyetlerine devam edecek.