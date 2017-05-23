Hilton Parksa, Sabancı
İŞ-YAŞAM

Sabancı Holding Hilton Parksa'yı kapatma kararı aldı

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamada Maçka'da yer alan Hilton Parksa'nın kapanacağı ifade edildi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:02:25 Güncelleme: 12:04:00

Sabancı Holding, 1990 yılında açtığı ve Hilton Parksa olarak hizmet veren Maçka'daki binasını iş dünyası temsilcileri ve profesyonellerin artan eğitim ve kariyer gelişim taleplerini karşılamak için Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etme kararı aldı.

Sabancı Üniversitesi, yapılacak renovasyon çalışmalarının ardından binayı profesyonellere yönelik eğitim hizmetleri için kullanacak.

Ankara, Adana ve Mersin'deki oteller ise faaliyetlerine devam edecek.

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