İŞ-YAŞAM

Manisa'da hünnap meyvesinden lokum üretildi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:10:01 DHA

Manisa'nın Demirci İlçesi'nde, kendi bahçesinde yetiştirdiği 'ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen 'hünnap'ın lokumunu yapan Serkan Çevirgen çok ilgi gördüğünü, talebe yetişemediğini söyledi

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    Demirci'de yaşayan Serkan Çevirgen, birçok faydası olduğuna inanılan zeytin büyüklüğündeki hünnabı nişasta ve şekerle buluşturarak lokumunu yaptı.

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    Toptancılık işiyle uğraşan Çevirgen, ilçede toplam 20 ton hünnap yetiştiğini belirtti. Çevirgen, "Hünnapta bir narenciyeden 20 kat daha fazla C vitamini vardır, şekere iyi gelir. 

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    Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Hünnabı şekerle buluşturarak ortaya nasıl bir şey çıkacağını görmek istedik. Denemeler sonucu ortaya lokum çıktı" dedi.

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    TAMAMEN DOĞAL

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    Hünnapın eylül-ekim aylarında olgunlaştığını, ancak genelde kuru olarak tüketildiğini belirten Serkan Çevirgen; "Bugün diksen 10 sene sonra meyve verir. Tadı çok güzel bir meyvedir" diye konuştu.

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