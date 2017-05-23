Manisa'da hünnap meyvesinden lokum üretildi

Demirci'de yaşayan Serkan Çevirgen, birçok faydası olduğuna inanılan zeytin büyüklüğündeki hünnabı nişasta ve şekerle buluşturarak lokumunu yaptı.
Toptancılık işiyle uğraşan Çevirgen, ilçede toplam 20 ton hünnap yetiştiğini belirtti. Çevirgen, "Hünnapta bir narenciyeden 20 kat daha fazla C vitamini vardır, şekere iyi gelir.
Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Hünnabı şekerle buluşturarak ortaya nasıl bir şey çıkacağını görmek istedik. Denemeler sonucu ortaya lokum çıktı" dedi.
TAMAMEN DOĞAL
Hünnapın eylül-ekim aylarında olgunlaştığını, ancak genelde kuru olarak tüketildiğini belirten Serkan Çevirgen; "Bugün diksen 10 sene sonra meyve verir. Tadı çok güzel bir meyvedir" diye konuştu.