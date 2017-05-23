Manisa'da hünnap meyvesinden lokum üretildi

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Onun için tamamen doğal. 100 kilo lokum için 40 kilo hünnap kullanılıyor. O yüzden pahalı. Ayrıca diğer illerde yetişen hünnaplarla bu lokumu yapmayı denediğimizde aynı tadı yakalayamadık. Demirci'de yetişen hünnapların aroması daha başka."