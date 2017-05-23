kiraz ihracatı
İŞ-YAŞAM

Batı Akdeniz'den Çin'e kiraz ihraç edilecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, "Geçen yıl Türkiye'den 182.7 milyon dolar tutarında kiraz ihracatı yapıldı. Çin'e ihracatın başlamasıyla bu rakamın kısa sürede ciddi oranda artmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu

23 Mayıs 2017 Salı, 13:11:25 Güncelleme: 13:15:18 AA

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, yazılı açıklamasında, Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi URGE Projesi kapsamında Çin'e ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türk kirazının Çin'e ihracatı için görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Satıcı, BAİB olarak, 1.3 milyar nüfuslu pazarı mercek altına aldıklarını kaydetti.

Çin'in son 3 yılda kiraz ithalatını yaklaşık 3 kat artırarak, 298 milyon dolardan 794 milyon dolara çıkardığına değinen Satıcı, Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi URGE Projesi çerçevesinde 8 firma temsilcisi ile gittikleri Şanghay'da, 3 büyük sebze meyve haline, ülkenin önemli süpermarketlerine, yaş meyve sebze ithalatçısı firmalara ve tesislerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Satıcı, Türk kirazının mayıs ayında başlayıp, ağustos ayına kadar süren sezonu, üretim kapasitesi ve üretim alanları hakkında bilgi verdiklerini, Çin pazarını daha yakından tanıyıp, eğilimlerini öğrenme imkanı bulduklarını ifade etti.


"TÜRK İHRACATÇILARI KİRAZDA AMERİKALILARA RAKİP OLACAK"

Görüşmelerin verimli geçtiğine dikkati çeken Satıcı, şunları kaydetti:

"Çinli firmalar da ülkemizin kiraz üretimi ve ihracatı hakkında bilgi sahibi oldu. URGE heyeti olarak Çin'e gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin kiraz ihracatını olumlu etkilemesini bekliyoruz. Bilindiği gibi Türkiye, dünyanın en kaliteli kirazlarını üretiyor ve üretimde dünyanın dördüncü ülkesi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl Türkiye'den 182.7 milyon dolar tutarında kiraz ihracatı yapıldı. Çin'e ihracatın başlamasıyla bu rakamın kısa sürede ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Çin'e ihracatın başlamasıyla Türk ihracatçıları kirazda Amerikalılara rakip olacaktır"

Satıcı, Çinli ithalatçıların da ticaretin bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'tan Spiegel'in iddialarına yanıt
İŞ-YAŞAM

Spiegel'in iddialarına yanıt verdi
Güneydoğu'dan 105 ülkeye sabun gidiyor
İŞ-YAŞAM

105 ülkeye ihraç ediyorlar
Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı
İŞ-YAŞAM

Gelirleri 443 milyon lirayı aştı
Ford: CEO'yu ben kovmadım, kendisi emekliye ayrılmak istedi
İŞ-YAŞAM

CEO krizi: "Hayır, onu ben kovmadım"
Bakan Tüfenkci: Yatırımların hayata geçtiğini göreceğiz
İŞ-YAŞAM

"Türkiye 2019'a güçlü bir şekilde girecek"
Türk markaları yurtdışında 500'den fazla mağaza açacak
İŞ-YAŞAM

Türk markalarından yurtdışı hamlesi
Türk milyarderler hangi takımı tutuyor?
İŞ-YAŞAM

6.5 MİLYAR DOLARLIK DEV TRİBÜN!
Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ OLACAK
"500 milyar dolarlık rezerv" için yatırımcılar sıraya girdi
İŞ-YAŞAM

YATIRIMCILAR SIRAYA GİRDİ
Marc Faber: Türk lirasının güçlenmesini bekliyorum
İŞ-YAŞAM

DOKTOR KIYAMET'TEN ÖNEMLİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Batı Akdeniz'den Çin'e kiraz ihraç edilecek
İŞ-YAŞAM

182.7 MİLYON DOLAR TUTARINDA İHRACAT GERÇEKLEŞTİ
Ramazan öncesi et fiyatı polemiği
İŞ-YAŞAM

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DİRENECEĞİZ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme