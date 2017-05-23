TİM Başkanı Büyükekşi: Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar İran, Dubai ve Amerika'daki Türk Ticaret Merkezlerinin "soft opening" olarak hizmete girdiğini ancak resmi açılışlarının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yapılacağını söyledi.

İhracatçıyı teşvik etmek için Ekonomi Bakanlığının çok önemli destekler sunduğunu ifade eden Büyükekşi, hedef ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde ise yüzde 60 destek verildiğini bildirdi.

Büyükekşi, TİM'in kurduğu Türk Ticaret Merkezi şirketinin, söz konusu merkezlere firmaları sektörel bazda kümelenme ile götürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketlerin bu merkezler için ödeyecekleri ücretler son derece makul. Bir şirket yurt dışındaki bir fuara katılmak için ödediği ücretle bu ticaret merkezlerinde ürünlerini bir yıl kadar sergileyebilecek, pazarlamasını yapabilecek. Orada satış yapabilmesi için yerel elemanlar da alıyoruz."

Söz konusu merkezlerde her sektörden minimum 20-30 firmanın yer alacağını bildiren Büyükekşi, şu anda 3 ülkede 4 merkezin açıldığını hatırlattı.

Büyükekşi, "Bu yıl açılan Türk Ticaret Merkezlerinin sayısını 10 ülkeye tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra hedefimizde önce İngiltere Londra var. Ardından Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Çin ve Hindistan ilk etapta hedeflediğimiz ülkeler." diye konuştu.

"BU MERKEZLER İÇİN ÇAĞRIYA ÇIKIYORUZ"

Mehmet Büyükekşi, şimdiye kadar açılan 3 ülkedeki 4 Türk Ticaret Merkezi'nde 200'ün üzerinde firmanın yer aldığını belirterek, bu yıl içinde açmayı bekledikleri diğer ülkelerdeki Türk Ticaret Merkezlerinin de devreye girmesiyle buralarda yer alacak şirket sayısının 500'e çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Büyükekşi, "Bu tahmini bir rakam. Çünkü bu merkezler için çağrıya çıkıyoruz. O çağrıya göre gelen talepleri değerlendiriyor ve kümelenme yapıyoruz." dedi.

Tek bir firmadan talep gelmesi halinde kümelenme yapmadıklarını ancak bu konuda zaman zaman çok güzel örnekler yaşandığını ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Mesela Dubai'de yazılımcılar da var. Yazılımcılar bizden Silikon Vadisi'nde de bir Türk Ticaret Merkezi açılmasını istiyor. Önce yazılımcıların Dubai'de ne yapacaklarını görmek istiyoruz. Ona göre değerlendirme yapacağız. Ama şu anda yazılımcılar Dubai'den çok memnun. Önemli, büyük projelere teklif veriyorlar. Üstelik sadece Dubai için de değil, diğer Körfez ülkeleri için de teklif veriyorlar."

"FİRMALARIN PERFORMANSLARIN ÖLÇÜLECEK"

TİM Başkanı Büyükekşi, New York'taki Türk Ticaret Merkezi'nde farklı bir uygulama yapacaklarını, merkezde temsili birkaç tane otel odası oluşturacaklarını, bu odaları normal otel odaları gibi giydireceklerini anlattı.

Büyükekşi, devamla şunları kaydetti:

"Örneğin mobilyacılar mobilyasını giydirecek, ev tekstilcileri yatak örtülerini, banyodaki havluları ve perdelerini sergileyecek, halıcı yerin halısını döşeyecek, seramikçi ve vitrifiyeci de kendi alanındaki işlemleri yapacak. Amerika'daki müşteri gelip görüp orada beğenecek ve çalışabileceği firmaların hepsine aynı anda ulaşabilecek.

Bu merkezlerde amacımız, Türkiye'deki orta ölçekteki şirketlere çok büyük yatırım yapmadan gittikleri yerde pazarı test etme imkanı sağlamak. Burada yer alan firmaların performansları da ölçülecek. Bu merkezde yer alan firmaların daha önce ihracatı ne idi, buraya girdikten sonra ihracatları ne oldu, görülecek."