Kapasite kullanım oranı Mayıs'ta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 640 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 142 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, Mayıs'ta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0.4 puan artışla yüzde 78.8 seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 78.9'a yükseldi.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim malları, ara mallar, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, yatırım mallarında azalış gözlendi.