Stepan Kubiv
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Kubiv: Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzasına doğru ilerliyoruz

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzasına doğru ilerlediklerini ve krayna ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını dile getirdi

23 Mayıs 2017 Salı, 15:00:14 Güncelleme: 15:03:37 AA

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) 25. Yıldönümü Zirvesi'ne katılan Kubiv, oturumun ardından değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını ifade eden Kubiv, ilişkilerin sadece ekonomik boyutta değil aynı zamanda siyasi olarak ve iki ülke iş adamları seviyesinde de geliştiğini anlattı.

Kubiv, "Artık adım adım Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzasına doğru ilerliyoruz" dedi.

Son iki aydır sektörel gruplarla daha verimli çalışmaya başladıklarını dile getiren Kubiv, "Zirve sırasında Ekonomi Bakanı'nı Ukrayna'ya davet ettim, kendisi de bu talebimi kabul etti" açıklamalarında bulundu. Türkiye ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme, yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmalarına da değinen Kubiv, her büyük işin küçük adımlardan oluştuğunun altını çizdi.

Kubiv, "Ukrayna'nın KEİ dönem başkanlığı sırasında özellikle ekonomi, tarım ve makine endüstrisi, altyapı, havacılık, bilişim teknolojileri konularında da ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu alanlar, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin itici gücü haline gelecektir" diye konuştu.



"NÜFUS CÜZDANIYLA SEYAHAT İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞECEK"

İki ülke vatandaşlarının nüfus cüzdanıyla vizesiz seyahat edebilmelerine yönelik anlaşmada son aşamaya geldiklerini belirten Kubiv, "Bu adım bizim ne kadar açık, şeffaf olduğumuzu ve her iki tarafın menfaatine uygun şekilde turizmden büyük ekonomi projelerine kadar ilişkilerimizin daha da gelişeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

 

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