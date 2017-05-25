İŞ-YAŞAM

İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey

23 Mayıs 2017 Salı, 15:08:19 HABERTURK.COM

İyi yöneticiler iş dünyasında verimli çalışmanın ve sürekliliğin temel anahtarı. Pekçok iş yeri kötü yönetim nedeniyle hedeflediği başarıya ulaşamıyor, iyi patronlar ise gündelik hayatlarında yaptıkları basit şeylerle hedeflerini daha kolay yakalıyor. İş dünyasında iyi bir patron olmanın 27 sırrı şöyle:

  • 1 İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
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    1. Espri duyguları vardır

    Sürekli espri yapmasalar da iyi patronlar zor zamanlarda dahi espri duygularını kaybetmezler ve bu yolla krizleri daha kolay çözerler.

  • 2 İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
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    2. Vizyonlarını diğer insanlarla paylaşırlar

     

    İyi bir patron vizyonu olan ve onu çalışanlarıyla paylaşan kişidir. Böylece çalışanlarını da yönlendirebilirler. 

  • 3 İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
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    3. Kurumun bir kişiden daha büyük olduğunu gösterirler

    Kimse sadece patronun önemli olduğu br yerde çalışmak istemez. İyi bir patron için kendisi değil kurumun çıkarları önceliklidir.

  • 4 İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
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    4. İnsanların dışarıda da bir hayatı olduğunu bilirler

    İyi patronlar çalışanlarının aile hayatına, tatil haklarına önem verir. Verimli bir çalışma ortamının çalışanların özel hayatlarında mutlu olmasıyla da bağlantılı olduğunu bilir.

  • 5 İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
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    5. Yeni liderler yaratırlar

    İyi bir patron yetenekli çalışanları görür, onları destekler ve yeni liderler olarak yetişmelerine yardım eder.

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