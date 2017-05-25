1. Espri duyguları vardır
Sürekli espri yapmasalar da iyi patronlar zor zamanlarda dahi espri duygularını kaybetmezler ve bu yolla krizleri daha kolay çözerler.
2. Vizyonlarını diğer insanlarla paylaşırlar
İyi bir patron vizyonu olan ve onu çalışanlarıyla paylaşan kişidir. Böylece çalışanlarını da yönlendirebilirler.
3. Kurumun bir kişiden daha büyük olduğunu gösterirler
Kimse sadece patronun önemli olduğu br yerde çalışmak istemez. İyi bir patron için kendisi değil kurumun çıkarları önceliklidir.
4. İnsanların dışarıda da bir hayatı olduğunu bilirler
İyi patronlar çalışanlarının aile hayatına, tatil haklarına önem verir. Verimli bir çalışma ortamının çalışanların özel hayatlarında mutlu olmasıyla da bağlantılı olduğunu bilir.
5. Yeni liderler yaratırlar
İyi bir patron yetenekli çalışanları görür, onları destekler ve yeni liderler olarak yetişmelerine yardım eder.