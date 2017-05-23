E-ticarette girişimcileri başarıya ulaştıran ipuçları

E-ticaret sektörünün gelişmesi ile birlikte şirketlerin çalışma tarzları da değişmeye başladı. İnternetin en yoğun bir biçimde kullanılan Türkiye'de e-ticaret potansiyeli, özellikle ekonomik belirsizliğin hüküm sürdüğü günlerde göz önünde bulunuyor.



Firmaların çok düşük maliyetle hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayan e-ticaret, en pratik ve hızlı bir yöntem olarak kullanıcılarla bir araya geliyor. Bu kadar yoğun bir biçimde kullanılan fakat henüz tam olarak doğru bir şekilde uygulanamayan e-ticaret hakkında "başarının önünü açan faktörleri" Zencommerce Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas açıkladı.



KENDİ MARKANIZI YARATIN



Birçok kişi sadece güvendiği marka söz konusu olduğunda daha fazla ücret ödemeyi kabul ediyor. Ürünlerinizin daha değerli olması için kendi markanızı yaratmanız gerekir. Marka oluşturmanız içinse ilk yapmanız gereken şey ürünlerinizin yer aldığı bir web sayfasını hayata geçirmek olacaktır.





TEKNİK BİLGİ DEĞİL, DOĞRU ÇÖZÜM ÖNEMLİ



Günümüzde yazılım ekibi kurup bir site yazdırmak artık genel bir anlayış olmaktan çıktı. Artık hazır e-ticaret paketleriyle profesyonel görünümlü web siteleri kurulabiliyor. Tüm yazılım geliştirme sürecini bu firmalar üstleniyor ve istediğiniz tasarımla web sayfanızı kendiniz kurabiliyorsunuz. Teknik yardıma ihtiyacınız olduğunda ise e-ticaret firmaları size yardım edecektir.





MÜŞTERİ HİZMETLERİYLE SADIK MÜŞTERİLER YARATIN



Bir mağazaya gittiğinizde en önemli şey ilgili yetkilinin sizi güler yüzle karşılaması ve aradığınız ürünü bulmanızda yardımcı olmasıdır. Güler yüzlü çalışanları ve kaliteli ürünleri olan bir marka her zaman ilk tercihiniz olur. İş internete geldiğinde ise birebir temas olmadığı için müşteri hizmetlerinin önemi çok daha kritik bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.



Chatbot gibi yeni nesil teknolojiler kullanarak müşterilerinize anında cevap vererek kullanım kolaylığı sağlayabilir, iade prosedürlerinizi geliştirerek müşteri memnuniyetini artırıp doğru zamanda planlayacağınız indirim kampanyaları ile sadık müşteriler edinebilirsiniz.





İHRACATA E-TİCARET İLE ADIM ADIM



E-ticaret alanındaki yüzlerce rakip arasında başarılı olmak elbette ki kolay değil. Elinizde iyi bir ürün varsa, dikkatli bir analiz ile en iyi e-ticaret platformunu seçip en kısa zamanda satışa başlamanız gerekiyor. İyi bir SEO altyapısından yararlanarak ürününüzü kısa zamanda tanınır hale getirebilirsiniz. Eğer az bulunan veya niş bir ürün pazarlıyorsanız; iyi bir e-ticaret çalışması ile kendinizi kısa zamanda ihracat yaparken bulmanız daha da kolay olabilir.





BAŞARISIZLIKLARIN İSTEDİĞİNİZİ GÖLGELEMESİNE İZİN VERMEYİN



Birçok girişimci veya firma e-ticarete adım atarken zorluk yaşayabilir, hatta yıllarca başarısız bir süreç dahi deneyimleyebilir. Ancak bu fikrinizi rafa kaldırmanız için asla sebep olmamalı. Özellikle sermaye sıkıntısı çeken girişimci ve firmaların izlemesi gereken strateji, düşük risk sunan çözümü seçmektir. Geçmişteki sıkıntıları size yaşatmayacak ve sürekli ek maliyetler çıkarmayacak bir e-ticaret platformu, başlangıç adımı temsil eder.



NEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



E-ticarete adım atacak herkesin ihtiyacını en iyi karşılayacak çözümü belirlemesi çok önemli. Bu aşamada yapmanız gereken, aklınızı karıştıran birçok alternatif arasından kesinlikle sizin için en doğru olanı seçmek olacaktır. Seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar ise e-ticaretteki tecrübe seviyeniz, sanal mağazanızı nasıl kurmak & kullanmak istediğiniz ve ileride hangi güncellemeleri yapacağınızı bilmeniz. İyi bir yol haritası çizmeden yola çıkmak, birçok girişimci ve firmanın yanlış tercih yapmasına ve zamanla para kaybetmesine yol açıyor. Bu nedenle çok iyi araştırın ve seçtiğiniz yazılımın iş hayatınız boyunca size fayda sağlayacağından emin olun.





E-TİCARET PAKETİ SUNAN FİRMALARIN ÖNEMİ



Günümüzde hemen hemen her sektörde başarılı e-ticaret hikayelerine tanık oluyoruz. Bu nedenle işletmelerin e-ticarete adım atmaları için altyapı sağlayan ve her ihtiyaçlarında yanlarında olarak güvenebilecekleri bir iş ortağına ihtiyaçları var.