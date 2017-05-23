POWERCHINA'nın Avrasya Genel Merkezi İstanbul'da açıldı

Planlama, mühendislik, inşaat, kurulum, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sunan ve bu hizmetlerin finansmanını sağlayan çok uluslu şirketler grubu POWERCHINA, Avrasya merkez ofisini İstanbul'da kurdu.

Çinli POWERCHINA'nın, Avrasya bölgesindeki uluslararası çalışmalarını sağlamlaştırmak amacıyla, Avrupa'daki 63. ülke ve bölgeyi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerini ve Güney Asya'yı kontrol eden Avrasya Genel Merkezi İstanbul'da açıldı.

POWERCHINA Avrasya Merkez Ofisi Açılış Töreni'nde konuşan POWERCHINA Genel Müdür Yardımcısı Wang Bin, POWERCHINA'nın Çin'in en önemli ve dünyanın önde gelen şirketler grubu olduğunu aktararak, şu anda 113 ülke ve bölgede operasyonlarına devam ettiklerini bildirdi.

Wang, Çin'in gücünü Türkiye'ye getirmeyi, Türkiye'nin gücünü de Çin'e götürmeyi hedeflediklerini belirterek, POWERCHINA Avrasya Merkez Ofisi'nin birlikte parlak bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı olacağını ifade etti.

"FARKLI KAYNAKLARDAN İSTİHDAM SAĞLAMA AMACIMIZ VAR"

POWERCHINA Avrasya Genel Merkezi Genel Müdürü Xiong Lixin de POWERCHINA'nın Çin'in en büyük devlet şirketlerinden ve yatırımcılarından bir tanesi olduğunu belirterek, birçok alanda yatırımlarına devam ettiğini anlattı.

Xiong, 2017 yılı içerisinde POWERCHINA'nın 13'üncü 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde özellikle birçok alanda farklı ülkelerde ekonominin gelişmesine katkı sağlamak, adaletsizlikleri ve dengesizlikleri azaltmak açısından yeni bir strateji geliştirildiğini belirterek, "Böylece özellikle daha fazla farklı kaynaklardan istihdam sağlama amacımız bulunmaktadır." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise Çin'in gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı atılımlarla hem kendi bölgesini hem de dünyayı değişime uğrattığını belirterek, "Son yıllarda Çin Başkonsolosluğumuzun da desteğiyle Çin firmalarının İstanbul merkezli olarak Türkiye'de yer almalarını memnuniyetle izlemekteyiz. En önemli Çin bankaları başta olmak üzere önemli Çin firmalarının İstanbul'da bulunmaları bizler için memnuniyet verici." şeklinde konuştu.

İstanbul'da çalışacak Çinlilerin güvenlikle ilgili endişe duymaması tavsiyesinde bulunan Gültekin, "İstanbul, son 1 yılda yaşamış olduğu olayları hariç tutarsak her açıdan benzer metropollerle karşılaştırıldığında dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesidir. Son yıllarda yaşanan olaylara rağmen hiçbir Çin vatandaşının zarar görmediğini de ayrıca belirtmek isterim." bilgisini verdi.

Gültekin, POWERCHINA'nın merkezini buraya taşımakla çok doğru bir karar aldığını vurgulayarak, hem şirkete hem de tüm Çinli şirketlere ihtiyaç duyulan her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Su Chen, İstanbul'un Avrupa'nın en güvenli metropollerinden biri olduğunu belirterek, Çin'in, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik partneri olduğunu vurguladı.

Su, POWERCHINA tarafından İstanbul'un seçilmesinin şirketin küreselleşmesi anlamında önemine değinerek, "Çin firmalarının yurt dışına açılmaları noktasında da önem teşkil etmektedir. Özellikle yurt dışında yaptıkları projeler ve piyasalarda ihtiyaç duyulan projelere girmesi son derece önemli. İnanıyorum ki şirketin Türkiye'de böyle bir merkez kurmasıyla gelecekte büyük bir potansiyel bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"ERİŞİM AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Wang Bin, Avrasya merkez ofisinin 60'tan fazla ülke ve 3 büyük bölge ile geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu ve bu nedenle nerede kurulacağına ilişkin uzun süre düşündüklerini ifade etti.

Wang, Türkiye'ye ilişkin coğrafi ve kültürel araştırmalar yaptıklarına işaret ederek, Türkiye ve Çin'in ikili ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin orta koridor hamlesi ile Çin'in kuşak ve yol insiyatifinin büyük ölçüde uyum içerisinde bulunduğunu dile getiren Wang, "Türkiye'nin 2023 vizyonu ile Çin'in 100 yıllık planı bir uyum içerisinde bulunuyor. İstanbul; kültür, tarih ve ulaşım olmak üzere her bakımdan kesişme noktası. Burası Avrupa'ya çok yakın. Buradan yola çıkarak hem Avrupa'ya hem de Güney ve Orta Asya'ya çok rahat ulaşabiliriz. Erişim açısından çok büyük bir avantaj. Öte yandan Türkiye kaliteli insan kaynağına sahip." şeklinde konuştu.

ŞİRKETİN TOPLAM VARLIKLARI 92.8 MİLYAR DOLAR

Verilen bilgiye göre, POWERCHINA şirketler grubunun dünya çapındaki yıllık cirosu 49.5 milyar dolar ve 2016 yılı sonu itibarıyla toplam varlıkları 92.8 milyar dolar. 200 bin çalışanıyla halihazırda devam eden bin adet projeye imza atan POWERCHINA, Çin tarafından başlatılan yeni İpek Yolu projesinin önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor.

2016 yılında POWERCHINA "Fortune Global En Büyük 500 Şirket" listesinde 200. sırada yer alırken, ENR En İyi 250 Küresel Müteahhit Listesi'nde 6. ve ENR En İyi 150 Küresel Tasarım Firması Listesi'nde 2. sırada yer alıyor.